بحث وزير الصحة د. أحمد العوضي مع رئيسة مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا روزلين موراوتا والوفد المرافق لها سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود الإنسانية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية العابرة للحدود.



وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن الجانبين بحثا خلال اللقاء أيضا تعزيز الشراكة والارتقاء بالبرامج الصحية الدولية الهادفة إلى القضاء على الإيدز والسل والملاريا وتحقيق التغطية الصحية الشاملة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة. ونقل البيان عن الوزير العوضي تأكيده حرص الكويت على دعم المبادرات الصحية الدولية ذات الأثر الإنساني في حماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة وإشادته بالدور المحوري الذي يقوم به الصندوق العالمي في دعم الأنظمة الصحية وتعزيز قدرات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لمواجهة الأمراض الوبائية.



بدورها، أعربت موراوتا، وفق البيان، عن تقديرها لدور الكويت في المبادرات الصحية ذات البعد الإنساني العالمي وإسهاماتها التنموية والإنسانية التي كان لها أثر ملموس في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة المجتمعات في مختلف دول العالم.



ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الصحة على تعزيز الشراكات الدولية وتوطيد التعاون مع المنظمات العالمية الرائدة بما يدعم جهود دولة الكويت في مواصلة دورها الإنساني والريادي إقليميا ودوليا، وبما يسهم في ترسيخ منظومة صحية تعنى بحماية وصون صحة الإنسان.