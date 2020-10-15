رفعت الارقام القياسية التي تسجلها عدة دول لناحية الاصابات والوفيات التي تسببها الاصابة بفيروس كورونا المستجد، العداد العالمي الى أكثر من 38 مليون وربع المليون اصابة، ونحو مليون و190 الف وفاة، ودفعت دولا عدة تجاوزت الموجة الأولى، إلى فرض قيود جديدة في محاولة لوقف الموجة الثانية من انتشار الفيروس، فيما تضاءلت الآمال بالحصول على لقاح قريبا مع تعليق تجربتين سريريتين في الولايات المتحدة، بعدما أعلنت شركة الأدوية الأميركية «إيلي ليلي» تعليق المرحلة الثالثة من تجاربها على علاج بالأجسام المضادة بسبب حادث لم تحدد طبيعته، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان مماثل من شركة جونسون اند جونسون التي اوقفت تجاربها بعد ظهور اعراض مرض على احد المشاركين.



ففي أوروبا، فرضت هولندا «اغلاقا جزئيا» لوقف احدى أكبر موجات انتشار الفيروس في المنطقة، مع إغلاق كل الحانات والمطاعم والمقاهي وفرض تغطية الفم والانف في كل الاماكن المغلقة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاما.

ودخل رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتشكي في الحجر الصحي بعد مخالطته شخصا مصابا.



وفي بريطانيا دعا زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر الى اغلاق لمدة اسبوعين او ثلاثة لابطاء انتشار الفيروس قائلا إن الحكومة «فقدت السيطرة» على الانتشار مع تجاهلها الاجراءات التي اقترحها الخبراء في 21 سبتمبر.

وشددت إيطاليا بدورها التدابير حيث منعت الحفلات ومباريات كرة القدم للهواة وتناول الطعام في الحانات ليلا.

وفيما تكافح الحكومات في أوروبا لضبط ارتفاع جديد بعدد الإصابات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا، طوره مركز «فيكتور» الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

ورغم ذلك سجلت روسيا أعلى حصيلة وفيات يومية مع 244 وفاة ورقما قياسيا في الحالات الجديدة بلغ حوالى 14 ألف إصابة.

وتستمر الاعداد بالارتفاع في روسيا منذ نحو اسبوع. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن بوتين القول، في مستهل اجتماع حكومي افتراضي: «أرغب في البدء بأنباء سارة عن تسجيل مركز فيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك اليوم لقاحا روسيا ثانيا مضادا لفيروس كورونا يحمل اسم (إيبي فاك كورونا)».

وصرح بوتين بأن روسيا تعتزم أيضا تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس التاجي قريبا يعمل على تطويره مركز «تشوماكوف» الخاص بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.



من جانبها، أكدت نائبة رئيس الحكومة تاتيانا جوليكوفا (التي تترأس غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا في روسيا) أن الحزمة الأولى من لقاح مركز «فيكتور»، والتي تضم 60 ألف جرعة، ستنتج في المستقبل القريب.



وفي آسيا، توقعت الصين، حيث ظهرت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في أواخر السنة الماضية، انتهاء الفحوصات على كل سكان مدينة تشينغداو اليوم، بعد رصد بؤرة جديدة فيها الأحد الماضي.



وأعلنت السلطات الإيرانية أمس فرض قيود موقتة على حركة التنقل من والى خمس مدن أبرزها طهران، مع تسجيل حصيلة قياسية جديدة للوفيات والإصابات اليومية.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة كيانوش جهانبور خلال كلمة متلفزة، إن السلطات قررت منع الدخول والخروج من العاصمة، ومدن كرج ومشهد وإصفهان وأروميه.



ودخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل الماضي، ويستمر حتى ظهر الأحد، تزامنا مع عطلة لثلاثة أيام والأربعاء، أفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري عن بلوغ العدد الإجمالي للوفيات 29.349 شخصا، مع تسجيل 279 وفاة إضافية أمس، في حصيلة يومية قياسية منذ رصد أولى الحالات في فبراير.

ووصل إجمالي الإصابات الى 513.219، مع تسجيل 4830 إصابة، وهي أيضا حصيلة يومية قياسية.