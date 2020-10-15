القاهرة ـ هالة عمران ووكالات



نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري «انفوجراف»، أوضح خلاله أن نتائج تقرير البنك الدولي لإحصاءات الدين العالمي 2021، أظهرت زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات دولار، أي بنسبة 16% خلال عام 2019 مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في 2018، وقد أرجع التقرير ذلك إلى الإنجازات التي حققتها مصر من تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016.



وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠.

وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020. الى ذلك، أصدرت وكالة «فيتش» تقريرها لقطاع التعدين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وجاءت مصر بتوقعات لنمو قطاع التعدين بشكل عام، وصناعة الذهب خصوصا، حتى عام 2029، وأرجعت الوكالة توقعاتها الإيجابية لنمو قطاع التعدين في مصر إلى اتجاه المنتجين لزيادة الإنتاج، ودعوة الحكومة المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق المحلية، وتعد مصر موطنا لعديد من الثروات المعدنية كالفوسفات، وخام الحديد، والكاولين، والفحم بجانب مخزون كبير من النحاس واليورانيوم، وتعد شركة «سنتامين» ـ المسجلة في بورصة لندن ـ تجربة ناجحة للاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين المصري، حيث أولت الحكومة أهمية كبرى لنمو حجم المشاركة الأجنبية في التعدين في مصر.