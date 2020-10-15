القاهرة ـ ناهد إمام



أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه تم التنسيق مع د.خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في ضوء ما وصل لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج من استفسارات حول إمكانية سفر عدد من المصريين بالإمارات إلى الكويت عبر الرحلات التي خصصتها وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لعدد 300 مصري الذين تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان امس لوزارة الهجرة، أن الرحلات التي تم الاتفاق عليها بالتعاون والتنسيق مع وزير السياحة، ستكون 4 مواعيد للرحلات موزعة على أيام: (15، 19، 21، 22) أكتوبر الجاري لنقل المصريين العالقين بدولة الإمارات وعودتهم للكويت في تلك الفترة المحددة، وتم تخصيصها فقط للمجموعات التي تعاقدت مع شركة سياحة وسددت كل تكاليف السفر من القاهرة للإمارات ومن الإمارات للكويت والإقامة بالإمارات.



وأضافت وزيرة الهجرة، أنه تم التنسيق أيضا مع وزارة السياحة والآثار وإبلاغ تلك الشركات التي تلقت كامل التكلفة عن إقامة المصريين العالقين بالإمارات، ضرورة الالتزام بعدم خروج أي مواطن مصري من فندق الإقامة لحين عودتهم إلى الكويت في المواعيد المحددة.



وتهيب الوزارة مرة أخرى بالمواطنين الراغبين في العودة لعملهم بالكويت الى عدم السفر إلا بعد التأكد من استكمال كل الإجراءات المقننة لذلك، ومن بينها تذكرة الرحلة بين الثلاث دول وحجز فندق الإقامة المؤقتة بالإمارات وتأشيرة سارية.



وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة قد أجرت تنسيقا موسعا مع د.خالد العناني وزير السياحة والآثار، منذ العلم بالواقعة وتحدد على أثر دراسة الموقف تحديد 4 مواعيد رحلات أيام: (15، 19، 21، 22) أكتوبر الجاري، لنقل المصريين العالقين بدولة الإمارات وعودتهم للكويت في تلك الفترة المحددة.



وتعود المشكلة إلى تلقي الوزارة شكوى من شخصين بقيام عدد من الشركات بإيهام مواطنين بتوفير عروض للراغبين في العودة إلى الكويت عن طريق قضاء فترة ١٤ يوما حجرا صحيا بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والفندق والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، ولكن قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.