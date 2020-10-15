نظمتها بالتعاون مع منصة «سجل مضاوي» ومشاركة عدد من الشخصيات النسائية الكويتية

أسامة دياب



أقامت السفارة البريطانية في الكويت اجتماع طاولة مستديرة افتراضيا يوم أمس عن العوائق التي تواجه المرشحات للانتخابات البرلمانية بمشاركة بعض المرشحات للانتخابات البرلمانية القادمة في الكويت.

وافتتح السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت الاجتماع بالترحيب بالمرشحات للانتخابات البرلمانية القادمة وغيرهن من المشاركات في الاجتماع، بمشاركة هيديكو هادزياليك وهي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت ودينا ملحم وصوفي فرناندز من مؤسسة وستمنستر للديموقراطية والعنود الشارخ من «ابتكار»، وليانة العوضي من «سجل مضاوي».



وأشار السفير دافنبورت إلى الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325 والمتعلق بالسلام والأمن بالنسبة للمرأة وأهمية التحقق من وجود تمثيل أكبر للنساء في عملية صنع القرار والمناصب المنتخبة، لافتا إلى أنه يوجد 220 امرأة في مجلس العموم البريطاني، وهذه النسبة والتي تصل إلى 34% هي أعلى نسبة حتى الآن للسيدات في مجلس العموم، لكن لا يزال يجب عمل المزيد، وقال انه يدعم بقوة ان تكون هناك أعداد أكبر من النساء المنتخبات ومن النساء اللاتي يتوجهن لمجال السياسة.

هذا وقد أقيم هذا الاجتماع الافتراضي بالتنسيق مع «سجل مضاوي» وهي منصة إلكترونية تهدف إلى دعم المرشحات للوصول إلى المناصب المنتخبة، وتحدثت خلاله ليانة العوضي من سجل مضاوي عن الفرص التقنية التي تمنحها الانتخابات هذه الأيام، بينما تحدثت هيديكو هادزياليك الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت ودينا ملحم وصوفي فرناندز من مؤسسة وستمنستر للديموقراطية عن التغلب على العوائق التي تواجه المرشحات للانتخابات البرلمانية، بينما سلطت العنود الشارخ الضوء على العمل القائم في الكويت لدعم شبكة من النساء الراغبات في دخول مجال السياسة.



إن المرشحات للانتخابات البرلمانية القادمة واللاتي شاركن في اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضي هن على النحو الآتي: د.بيبي عاشور، عالية الخالد، هدى الكريباني، د.شيخة الجاسم، نادية العثمان، ريم العيدان، ود.خديجة القلاف.