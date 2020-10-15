عبدالله الراكان



شهدت بوابات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ازدحاما شديدا من قبل الجموع الطلابية الراغبين في تقديم طلبات الالتحاق في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية للعام الدراسي 2020-2021 في اليوم الاول لفتح باب التقديم للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة صباح امس على الرغم من انطلاق التسجيل عبر الموقع الالكتروني للهيئة.



ولم يلتزم الطلبة او اولياء الامور بالاشتراطات الصحية خلال دخولهم إلى مبنى الهيئة في ظل تجمهرهم داخل صالة القبول، ولكن موظفي التسجيل افادوا بأن عملية استقبال طلبات الالتحاق الكترونيا وليس عبر صالة التسجيل الا في حالات المشاكل الالكترونية او الاعطال الفنية التي تصاحب عملية التسجيل الالكترونية، ولم يشهد موقع الهيئة اي مشاكل فنية تعطل نظام استقبال طلبات الالتحاق عبر الموقع الالكتروني، علما باب التقديم مفتوح حتى الاربعاء 28 الجاري.



وكانت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اعلنت في وقت سابق عبر منصات التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقدم بطلبات الالتحاق في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي 2020/2021 اعتبارا من يوم امس الأربعاء 14 اكتوبر حتى 28 الجاري عبر الموقع الالكتروني للهيئة واعلنت عن كافة الشروط والمستندات المطلوبة للالتحاق.



وأكد رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة ضاري الشمري لـ«الأنباء»، أن الاتحاد مستعد لتقديم جميع الخدمات الطلابية دون اي مشاكل، مشيرا إلى أن عملية استقبال الطلبة انطلقت في الموقع الالكتروني بكل اريحية، لافتا إلى انه لا مخاوف على الطلبة الكويتيين المستوفين للشروط من عدم القبول.