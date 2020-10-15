ماضي الهاجري ـ عبدالعزيز المطيري



ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماع موسع أمس مشروع القانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية والذي أقر في المداولة الأولى والتعديلات المقدمة عليه بحضور عدد من الوزراء والنواب وممثلين عن 15 جهة حكومية وذلك لإبداء آرائهم في مشروع القانون.



وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح صحافي بمجلس الامة، إن عددا من النواب من خارج اللجنة حضروا الاجتماع وأبدوا ملاحظاتهم على مشروع القانون تمهيدا لإحالته إلى المجلس والتصويت عليه في المداولة الثانية.



وأضاف أن اللجنة طلبت من النواب وكذلك الجهات الحكومية التي حضرت اجتماع اليوم «امس» ابداء آرائهم كتابيا في شأن القانون قبل اجتماع اللجنة النهائي يوم الأحد المقبل.



ولفت إلى أن اللجنة تفاجأت كما تفاجأ المواطنون بتصويت الحكومة ضد المداولة الأولى لمشروع القانون، مؤكدا حرص اللجنة على استدعاء الجانب الحكومي وسماع ملاحظاته ومحاولة تقريب وجهات النظر بما لا يخل بمشروع قانون تنظيم التركيبة السكانية.



وتمنى الشاهين من رئاسة ومكتب المجلس إدراج المداولة الثانية لمشروع القانون على جلسة يوم الثلاثاء المقبل أو أقرب جلسة ممكنة نظرا لأهمية هذا الموضوع.