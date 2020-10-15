شارك أمين سر مجلس الأمة أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د. عودة الرويعي أمس عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات.



وتناول الاجتماع تقييم الجزء الأول من المؤتمر الخامس الذي عقد عن بعد أغسطس الماضي، والمقرر عقده بشكل فعلي في العاصمة النمساوية فيينا يوليو المقبل.



كما جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول العديد من المقترحات والاجراءات المتعلقة بعقد المؤتمر المقبل، إضافة إلى استعراض لنتائج الدراسة الاستقصائية الخاصة بالجزء الاول من المؤتمر.



يذكر أن المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات يعقد بتنظيم مشترك من قبل الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والبرلمان النمساوي.