



يوسف عبدالرحمن

مانشستر - يوسف عبدالرحمن

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تصنيف الأحمر بين الألوان «عاطفي».. وتصنيف الأزرق بين الألوان «تفاؤلي»!

في مدينة مانشستر هما أحمر وأزرق يتنافسان نحو القمة والنصر.

مانشستر يونايتد: Manshester United ويعرف بالشياطين الحمر!

ومانشستر سيتي: Manshester City أي «المواطنون»!

وكلاهما له جمهوره في داخل بريطانيا العظمى أو في البلدان الأخرى ومنها الكويت وهناك كثير من مواطنينا «متعصبون» حتى النخاع للأحمر أو الأزرق! كتنافس أنديتنا الكويتية ومع الفارق!

إذن اليوم جولتنا الجديدة رياضية بين «اليونايتد والسيتي»، فكلنا سمعنا بالديربي! فما معنى هذه الكلمة التي تسمعها في كل أركان المملكة المتحدة؟الديربي هي مباراة بين ناديين في نفس المنطقة جغرافيا ويعود تاريخ ديربي مانشستر: Manshester derby الى عام 1881م عندما تقابل الفريقان في 12 نوفمبر 1881 وكان الفوز من نصيب مانشستر يونايتد 3-0 ومنذ ذاك التاريخ الرياضي وهما في صراع من أجل الفوز إرضاء لجماهيرهم المتحفزة هنا وهناك بفانلتيها الحمراء والزرقاء.

تعالوا معي في محطة سياحية رياضية أصحبكم فيها الى هذين الناديين العظيمين المتنافسين دائما من أجل البطولة واحتلال نقطة إيجابية في سلم المجد والتاريخ الكروي الإنجليزي بعراقته وتاريخه وجمهوره العريض.

مشعل المضف واسامة الزعابي وعلي باسل عبدالنبي ومشعل ابراهيم المضف وخالد مدوه عبدالله بوفتين مع «فيرغي» اسطورة التدريب



مانشستر يونايتد - الشياطين الحمر!

Manchester United F.C

هو نادي كرة قدم انجليزي يعتبر من اعرق اندية العالم وواحدا من انجح فرق كرة القدم الانجليزية والعالمية، ويعتبر اكثر نادٍ انجليزي

المرعب.. جاسم يعقوب

تحقيقا للألقاب، يتميز بلونه الأحمر بعد تغيير لون الفريق من الذهبي والأخضر الى الأحمر والأبيض وفاز بالدوري الانجليزي عام 1908م.

الاسم السابق له نادي نيوتين هيث (1878 - 1902م)، يلقب بالشياطين الحمر ويختصر اسمه الى Mun، وتأسس عام 1878 اي منذ 139 سنة وأمضى مدربه السير اليكس فيرغسون مع ناديه مانشستر 27 موسما فاز في 895 مباراة وخسر 267 مباراة، أي نسبة انتصاراته كانت 59.67%.

جمهوره

يعد نادي مانشستر يونايتد من نوادي كرة القدم الأكثر شعبية في العالم ويملك اعلى معدلات للحضور الجماهيري في العالم وتقدر جماهيره بأكثر من 75 مليون مشجع حول العالم بمن فيهم طبعا الكويت، فله شعبية طاغية.

ومن أشهر مشجعيه من الكويت كل من:ـ المرعب اللاعب جاسم يعقوب.

ـ الكابتن يوسف سويد.

ـ العم سالم الحربي «بووليد»

.ـ عبدالرحمن الكندري ونجله الحارث.

الكابتن يوسف سويد وولداه والجيران وحسين أكبر وعادل الخباز والمضف ونجلي محمد عبدالرحمن الكندري بو الحارث اليونايتيدي

مانشستر سيتيManshester City ـ المواطنون!

هو نادي كرة قدم إنجليزي تأسس في عام 1880 باسم سينت ماركس ثم غير اسم النادي الى نادي ادرويك في عام 1886 وأطلق على النادي اسمه الحالي في 16 أبريل 1894 ويطلق عليه لقب The Citizens أي «المواطنون» وعرف بلونه الأزرق السماوي.

عاش هذا النادي أبهى عصوره خلال فترة الستينيات وأواخر السبعينيات لفوزه بكؤوس الدرجة الأولى الأوروبية تحت قيادة مدربه جو ميرسر ومالكوم اليسون وبعد خسارته عام 1981 نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بدأ بالتراجع وبلغ ذروة هبوطه الى الدرجة الثالثة الانجليزي في عام 1998 وقد استعاد وضعه في الدوري الممتاز بعد ان اشترت مجموعة أبوظبي الاتحاد للتنمية والاستثمار النادي بـ 200 مليون باوند وصار من أغنى الأندية في العالم وتغيرت نتائجه وجودة لاعبيه وطواقمه الفنية التي تديره.









وفود زائرة لسيتي على مدار السنة



مان سيتي

أما المنتمون لهذا النادي الشاق طريقه بسرعة الصوت فهم:

- عبدالرحمن العتيبي.

- خالد شميس «بووليد».

- خلف العنزي.

- عبدالعزيز الخمري.

- خالد الصياح «بويوسف».

- سند العجمي «بوفالح».

وأما السيتي، فإن اكثر ما يزيد على 4.5 ملايين متابع له في التويتر غير الفيسبوك والانستغرام.





أعظم مدرب في تاريخ اليونايتد السير أليكس فيرغسون «فيرغي»

لابد لك وأنت تعرض سيرة فريق مانشستر يونايتد أن تتوقف عند قامة المدرب اليكس فيرغسون الملقب بـ «فيرغي»، وهو من اصل اسكتلندي، من مواليد ديسمبر 1941 من مدينة غلاسكو، ويقال ان هذا المدرب يعشق «العلك» لكن ما اعرف نوعه ربما «بوسهم» الانجليزي!

وعرف عنه أثناء التدريب «يتعلچ»!

ولعظمة هذا المدرب وتاريخه وإنجازاته تم عمل تمثال له عند المدخل، وقد سمي احد المدرجات باسمه احتراما لتاريخه المجيد. وقد قال غوته: لا يبلغ المرء الشهرة وهو مستلق على سرير من ريش!

تسلم فريقه 27 موسما في العام 1986 وحقق النتائج التالية:

٭ الدوري الانجليزي الممتاز: 13 مرة.

٭ كأس انجلترا: 5 مرات.

٭ كأس رابطة المحترفين: 4 مرات.

٭ الدرع الخيرية: 9 مرات (واحدة مناصفة مع ليفربول موسم 1990).

٭ دوري ابطال أوروبا: مرتان.

٭ كأس الكؤوس الأوروبية: مرة واحدة.

٭ كأس العالم للأندية: مرة واحدة.

٭ كأس السوبر الأوروبي: مرة واحدة.

تبقى علامة التعجب عندي: لماذا المدرب الأوروبي يُعمّر ويترك ليأخذ اكثر من فرصة، والمدرب العربي من فشل واحد يلفظ؟!

كوكتيل

الكابتن محمد ابراهيم خالد شميس لاعب نادي اليرموك يعشق السيتي

٭ يختصر اسم الناديين الى مان يونايتد ضد مان سيتي.

٭ أنا شخصيا لأنني كنت أحب نادي القادسية، ومتابع للدوري الانجليزي، فإنني الآن أفتقد صوت الفارس.. فارس عوض، خصوصا عندما يعلق على الفريقين.. صوت جميل لمعلق أجمل.

٭ في سنتر مانشستر، التقيت المدرب الوطني الكابتن محمد ابراهيم، وسألته: من تشجع؟ فقال من غير تردد: أنا أشجع مانشستر سيتي هذا ما أحب ومعجب جدا بالمدرب جوزيه مورينيو مدرب مانشستر سيتي.

قلت له: نبشر الخير فضحك مودعاً وكان معه اثنين من اصدقائه.. شكرا كبيرة لمدربنا الوطني بونواف على هذه المعلومة.

٭ في التمنيات، بالفعل أتمنى صادقا ان تقوم beIN Sports باستقطاب المعلق المتألق دائما الكابتن احمد الطيب للتعليق على مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

٭ اتصلت بالأخ خالد شميس كابتن نادي اليرموك السابق ولاعب المنتخب الوطني وهو في مصر حاليا عن رأيه باليونايتد او السيتي، فقال: شوف يا بو القراطيس، انا أحب اليونايتد لأنه «احمر»، وهذا يعني اهلاوي (مصري)! واحب السيد بيب غوارديولا مدرب السيتي! لأنه يعمل تحت الشيخ منصور بن زايد، فهمت يا بوالقراطيس؟.. فقلت: بو شميس، انت كور مخلبص!

الشيخ منصور بن زايد صانع «السيتي الجديد»!





يعجبني الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، صانع مجد السيتي الجديد، والشيخ منصور بن زايد اعتلى مناصب كثيرة في الدولة ونجح في إدارتها غير أنه حقق نجاحا ملحوظا في إدارته لنادي مانشستر سيتي.

ذهبت إليه في النادي لعلي أجده ولم أحظ بما أردت، وكانت لدي أسئلة كثيرة أحب أن أوجهها اليه بعد أن رأيت بأم عيني كيف حوّل النادي بعد أن اشتراه إلى قلعة رياضية وأحيا المنطقة المحيطة به وغيّر من نتائج هذا النادي المغمور إلى الصدارة والمنافسة.

لقد صار مانشستر سيتي من الأندية الكبار في البريميرليغ «الدوري الإنجليزي الممتاز».

بالفعل تستحق إمارة أبوظبي أن تقول بكل فخر إننا أنجزنا تاريخا رياضيا خارج رحاب الوطن.



شكر لـ«طيران الاتحاد» شكر وتقدير لشركة طيران الاتحاد التي تنقل جماهير الكرة بخصومات لتشجيع ناديهم وجماهيره وأيضا المسافرين السياح لكل أرجاء المملكة المتحدة.

قالوا لي..

٭ تقول لي السيدة هولي كرس: إن الأسرة البريطانية تعاني من الانقسام الحاد في الانتماء في البيت الواحد (مقسوم) للناديين ما بين (الشياطين الحمر والمواطنين الزرق)! وإن الاحتدام والمماحكة يكونان في يوم النتيجة، وسرعان ما يعود البيت الواحد إلى وضعه السابق.

٭ أما سائق التاكسي إقبال وهو أصل باكستاني فيقول: أنا أشجع مانشستر سيتي لأنه ناد يتقدم، وعنده أكاديمية تفرخ لاعبين جددا، ورأيت من قيادة النادي اهتماما بشؤون مدينة مانشستر خاصة في الأندية الصيفية والفعاليات المصاحبة.

٭ أما صديقي الشرطي الايرلندي الذي ربطتني به علاقة بحكم جلوسي شبه اليومي في كافيه وكنا نتحاور بعض الوقت عندما سألته فقال: مان يونايتد هذا هو النادي الذي أشجعه وأزعل كثيرا عندما ينهزم، لكن في هذه الحياة نحب شيئا واحدا وأحيانا نخذل، فاللاعبون يفرحون قلوبنا وعقولنا بأهدافهم أحيانا ويدمرون أحلامنا ونستسلم لمر الهزيمة، الحياة غالب ومغلوب.

٭ تبقى الحقيقة الباقية: ما تقدمت هذه الاندية الا بالتخصص والخصخصة والاستثمار المدروس، ومع توافر الملاعب والإمكانيات وسطوة قرار المدرب دون تدخلات او تكتلات!

























































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