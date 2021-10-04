ضمان مزايا عديدة للمستثمرين من خلال اتفاقية خاصة مع الحكومة الأوكرانية تتعلق بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية لتحقيق أكبر قدر من المنافسة

إيجاد بنية تحتية إضافية ومناسبة حول منطقة الاستثمار على حساب الحكومة الأوكرانية وتقديم الأراضي من أجل الاستثمار على أساس شروط خاصة مربحة

يصل الحجم الإجمالي لدعم الدولة للمشاريع فوق الـ 20 مليون يورو إلى 30% من قيمة الاستثمار وهذا يشكل دافعاً قوياً لجذب اهتمام المستثمرين الكويتيين إلى أوكرانيا

منتدى «الدعم الحكومي للاستثمارات خطوة مميزة للتعاون بين مجلس المصدّرين والمستثمرين التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية وغرفة تجارة الكويت



أجرى الحوار: يوسف غانم



أكد نائب وزير خارجية أوكرانيا دميترو سينيك أهمية العلاقات الأوكرانية ـ الكويتية وما تشهده من تطور وآفاق تعاون في جميع المجالات، معربا عن أمله أن تشهد المزيد من القوة والتقدم نحو الأفضل في المستقبل.

وأشار سينيك خلال لقاء مع «الأنباء» على هامش المنتدى الاستثماري الذي نظمته السفارة الأوكرانية لدى الكويت بالتعاون والتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة في الكويت تحت عنوان «الدعم الحكومي للاستثمار في أوكرانيا» إلى أن بلاده على استعداد تام لاستقبال المستثمرين ورجال الأعمال والسياح الكويتيين والخليجيين في ربوعها، حيث تتمتع ببنية تحتية قوية وبإمكانات اقتصادية واسعة، مؤكدا ان القوانين في أوكرانيا تحفظ جميع الحقوق وتحرص على تقديم الدعم لكل ما من شأنه إنجاح عمليات الاستثمار والإنتاج، إضافة التنوع الاقتصادي والجغرافي والسياحي والثقافي لبلاده، داعيا الجميع إلى زيارة أوكرانيا واكتشاف مواطن الاستثمار فيها وجمال طبيعتها وطاقاتها الكبيرة، وفيما يلي التفاصيل:



بداية، كيف ترون أفق التعاون الأوكراني ـ الكويتي؟



٭ تعتبر العلاقات الكويتية ـ الأوكرانية مثالا للعلاقات الناجحة بين الدول راسخة ومتجذرة منذ تأسيسها وبدايتها عام 1993، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي والبناء لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وهناك تنسيق وتواصل مستمر مع الأصدقاء في الكويت، حيث يعتبر المنتدى الاستثماري «الدعم الحكومي لاستثمارات في أوكرانيا» خطوة كبيرة ومميزة في مجال التعاون بين مجلس المصدرين والمستثمرين التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم في 14 مارس 2021 بين الجهتين، كما تم تنظيم 6 مؤتمرات افتراضية حول مختلف المجالات التجارية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة الكويت وبحضور أكثر من 700 مشارك من المهتمين بالاستثمار في مختلف المجالات بأوكرانيا.



عوائد مجزية



وماذا عن طبيعة ومجالات المشاركين بهذا المنتدى، وما الهدف منه؟



٭ شارك في هذا المنتدى الاستثماري مستثمرون كويتيون والعديد من المؤسسات الاستثمارية والشركات، وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت وكذلك عدد من خبراء الاستثمار الاوكرانيين، وعددهم حوالي 200 شخص.



وجاء هذا المنتدى لتعزيز الاستثمار في بلادنا وعرض الفرص الاستثمارية، إذ قدمت المؤسسة الحكومية لجذب الاستثمار «أوكراين إينفست» وصندوق ممتلكات الدولة الأوكراني عروضا متنوعة وجاذبة عن فرص الاستثمار في أوكرانيا.

وفي كثير من المجالات التي تهم رجال الأعمال والمؤسسات والجهات الاستثمارية الخاصة والحكومية، والتي ستحقق عوائد مجزية باعتبارها فرصا مميزة، إضافة إلى التسهيلات المتنوعة وحوافز النجاح.



وهل القوانين الأوكرانية مناسبة للمستثمرين وتضمن حقوقهم؟



٭ بالتأكيد أوكرانيا تخطو بشكل متقدم نحو الأفضل، وقد تم إقرار الكثير من القوانين الاستثمارية الجديدة في بلادنا، كما تم إيجاد أدوات معينة لتقديم الدعم الحكومي للاستثمار في أوكرانيا وحماية المستثمرين، ولم تكن هذه الإمكانيات متاحة للمستثمرين من قبل كقانون الاستثمار، وهذا القانون يخص مشاريع استثمارية مهمة فوق 20 مليون يورو التي تتناسب مع معايير معينة لتحقيق أفضل النتائج للمستثمرين من جهة وللدولة من جهة أخرى مع حفظ حقوق الطرفين.



مجالات متعددة وفرص



وما أهم المجالات التي تناولها المشاركون بالمنتدى؟



٭ حقيقة أن المنتدى الاستثماري الأوكراني ـ الكويتي كان ناجحا جدا، وقد آثار موضوع الاستثمار في أوكرانيا اهتماما كبيرا من طرف المشاركين الكويتيين والحضور، كما طرح المنتدى العديد من الأسئلة المهمة للمستثمرين والتي كانت تشغل بالهم، وتمت الإجابة عنها وتقديم الحلول للكثير من الإشكاليات التي تهمهم، كما قدمنا خلال هذا المنتدى عرضا عن مشاريع استثمارية في أوكرانيا في مجال الصناعة والزراعة والتعدين والغذاء والطاقة المتجددة والمناجم والبنية التحتية وغيرها، كما تحدثنا عن دعم الدولة الاوكرانية للاستثمارات وفقا للتشريعات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ فقط في هذه السنة، بهذه المناسبة أردنا إبلاغ المستثمرين الكويتيين عن فرص الاستثمار الناشئة حديثا في أوكرانيا.

وإمكانية الاستفادة منها بالشكل الصحيح واقتناص المناسب منها وفقا لرغباتهم وتوجهاتهم الاستثمارية، آملا أن يكون هناك نصيب للشركات الكويتية في تنفيذ بعض هذه المشاريع ذات الاهمية الاستراتيجية والتنموية في الاقتصاد الأوكراني.



وهل ترى هذه الفرص من الممكن أن تكون جاذبة للمستثمرين الكويتيين؟



٭ حسب رأيي فإن فرص الاستثمار في أوكرانيا يمكن أن تجذب اهتمام رجال الأعمال الكويتيين للأسباب التالية:



أولا: أوكرانيا بلد كبير جدا من حيث المساحة، كما يبلغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، تتمتع أوكرانيا بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، إذ تعد ممرا مهما للتجارة والسفر بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهي سوق استهلاكية كبيرة، وبالتالي فإن ذلك يسهم بتحقيق نسب مبيعات كبيرة في السوق الداخلية.



ثانيا: وقعت أوكرانيا على 19 اتفاقية عن التجارة الحرة التي تسمح بتصدير البضائع «المصنوعة في أوكرانيا» برسوم جمركية قليلة إلى 46 دولة العالم، وهذا الأمر يفتح آفاقا واسعة أمام المتتجين لتصدير بضائعهم إلى هذه الدول بشكل تنافسي.



رابعا: تمتلك أوكرانيا قوة عاملة وشابة متخصصة وذات مهارات عالية وأجور تنافسية ما يجعلها جذابة لإنشاء المصانع وتحقيق نسب إنتاج عالية ومجزية، حيث تتوافر المواد الأولية المناسبة وبأسعار تنافسية.



خامسا: أوكرانيا تشهد تطورا تقنيا وصناعيا كبيرين كصناعة التعدين والطائرات والمحركات والحاسوب، وأيضا الصناعات التحويلية والكيميائية وغيرها.



لنجاح أي استثمارات لا بد من توافر البنية التحتية المناسبة، ماذا عن بلادكم؟



٭ أوكرانيا من أكثر الدول تلبية لهذا الأمر ففيها عدد من المطارات الدولية والداخلية وشبكة طرق كبيرة جدا تربط بين جميع المناطق والأقاليم والمدن والأرياف، وأيضا شبكة قطارات متميزة وخطوط مترو وفيها ميناء أوديسا البحري وأيضا العديد من الأنهار، وهناك طرق جديدة بشكل مستمر وبما يواكب التوسع العمراني وكذلك المناطق الاستثمارية الجديدة، والحكومة حريصة على تقديم أفضل الخدمات في هذا الشأن.



ويتم حاليا العمل بإنجاز العمل وخدمة المستثمرين وفق نظام النافذة الواحدة للتسهيل عليهم واختصار الوقت.



الدعم الحكومي



وماذا عن الدعم الحكومي للمشاريع الاستثمارية الكبرى خصوصا؟



٭ جدير بالذكر أن هناك حرصا من الدولة على ذلك، ولدينا المبادرة الرئاسية الهادفة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار من خلال اعتماد 16 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية كبرى في عدد من القطاعات الاقتصادية، وتعمل الحكومة على تحسين بيئة الاعمال وحركة التيسير التجاري في البلاد، وهناك إمكانية للحصول على دعم الحكومة الأوكرانية للمشاريع الاستثمارية المهمة التي تزيد قيمتها على 20 مليون يورو والتي تتوافق مع معايير استثمارية معينة.



كما سيتم ضمان مزايا للمستثمر من خلال اتفاقية استثمار خاصة مع الحكومة الأوكرانية فيما يتعلق بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من المنافسة للمستثمرين في مجالات عملهم وليستطيعوا إثبات وجودهم وإنجاز المشروعات بأفضل صورة ممكنة وبأحسن العوائد المالية، وكذلك إيجاد بنية تحتية إضافية ومناسبة حول منطقة الاستثمار على حساب الحكومة الأوكرانية، وتقديم الأراضي من أجل الاستثمار على أساس شروط خاصة مربحة.

ويمكن أن يصل الحجم الإجمالي لدعم الدولة للمشاريع فوق 20 مليون يورو إلى 30% من قيمة الاستثمار، وبرأيي قد يكون ذلك دافعا قويا لجذب اهتمام المستثمرين الكويتيين إلى أوكرانيا.



وهل وجدتم تجاوبا من المشاركين كأفراد أو شركات أو جهات حكومية؟



٭ بالتأكيد كان هناك تجاوب كبير من جميع الحضور وقد استفدنا من الأفكار التي تم طرحها ومحاور النقاش، حيث يمتلك الكويتيون خبرة تجارية واستثمارية كبيرة، وهم متابعون جيدون للقوانين التجارية والفرص الاستثمارية في المنطقة والعالم وهذا الأمر يشكل عاملا محفزا لنا في أوكرانيا لتقديم الأفضل لهم ولجميع المستثمرين من الكويت ومنطقة الخليج والعالم، وأبوابنا مفتوحة للجميع ويمكن للراغبين التقدم للاستفسار عن أي موضوع يهمه وستكون هناك إجابات وافية وكافية حول جميع الأمور ومن قبل المتخصصين.



سياحة متنوعة



معظم دول العالم تركز على الاستثمار في السياحة بأنواعها، ماذا عن أوكرانيا؟



٭ أوكرانيا من البلدان المتنوعة في مجالات السياحة، ففيها الآثار والطبيعة الساحرة من أنهار وجبال وبحيرات ومتنزهات وحدائق وألعاب وغيرها، إضافة إلى سلسلة كبيرة من الفنادق وأماكن للإقامة المختلفة والتي تناسب جميع المستويات، ولدينا مطاعم من مختلف البلدان تقدم الوجبات والمأكولات المعدة حسب أفضل المعايير الصحية والغذائية هناك اتجاه من الدولة لتحسين الخدمات السياحية.

كما لدينا خدمات علاجية متقدمة حيث تمتلك أوكرانيا مستشفيات ومراكز طبية متخصصة ومزودة بأحدث التجهيزات لتقديم الخدمات العلاجية المتخصصة على أيدي كفاءات قادرة من الأطباء والممرضين والفنيين المشهود لهم داخليا ودوليا بالمهارة العالية.



وماذا بالنسبة للتعليم؟



٭ تعتبر الجامعات الأوكرانية من أفضل الجامعات في العالم وفيها أعداد كبيرة من الطلبة العرب ومن معظم الدول، وهم يتلقون تعليمهم الجامعي والعالي مع زملائهم الأوكرانيين في جميع التخصصات ويعودون إلى بلدانهم للمساهمة في بنائها وتكريس خبراتهم في عملية التنمية المتكاملة وتحقيق نهضتها وتقدمها سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو فنيين وفي جميع المجالات، وهناك تعاون بين الجامعات الأوكرانية وأرقى جامعات العالم والمؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث المتخصصة للاستفادة من الخبرات المشتركة وتطوير الأعمال.



بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة في الكويت، كيف رأيتم استجابتهم وتعاونهم معكم؟



٭ لقد كان لنا على هامش المنتدى الاستثماري، لقاء مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، ورئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، ومحلل الاستثمار لدى هيئة الاستثمار الكويتية يوسف المذكور، وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة العديد من الخطوات من أجل تكثيف التعاون بين أوكرانيا ودولة الكويت في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، كما تم تقديم عروض ومقترحات استثمارية من الجانب الأوكراني.



لكن البعض يشكو من مسألة الحصول على الفيزا للدخول إلى أوكرانيا؟



٭ بالنسبة للمواطنين الكويتيين ليست هناك أي مشكلة في الفيزا ويستطيعون دخول أوكرانيا في أي وقت، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية، أما باقي الجنسيات فذلك يعود إلى القوانين الموضوعة والتي تنطبق على رعايا هذه الدول، ومعظم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الفيزا يأخذون الموافقة إذا كانوا مستوفين للشروط.



عام 2020 و2021 كانا استثنائيين بسبب جائحة «كورونا» فكيف كان تعاملكم في هذا الشأن؟



٭ نعم كان عام 2020 عاما صعبا على جميع دول العالم بما فيها الكويت وأوكرانيا، وبشكل عام تميز عام 2021 بتنشيط التواصل الافتراضي بين أوكرانيا والكويت في مجال الأعمال، إضافة إلى عقد عدد من المنتديات والمؤتمرات الافتراضية، إذ شاركت 9 شركات أوكرانية لتكنولوجية المعلوماتية في فعاليات المعرض الافتراضي «كويت تك» في فبراير 2021 كما تجري الاستعدادات حاليا لمشاركة شركات أوكرانية في قمة الكويت للتكنولوجيا المالية «كويت فينتك»، والتي ستعقد قريبا في 13 أكتوبر 2021.



وكيف يمكن للراغبين بالاستثمار في بلادكم أن يحصلوا على المعلومات والشروط المطلوبة؟



٭ للحصول على مزيد من المعلومات والتوضيحات المتعلقة بأي من مجالات الاستثمار ندعوكم إلى التوجه إلى سفارة أوكرانيا في دولة الكويت وعندنا فريق نشيط جدا سيساعدكم في التواصل مع الجهات الرسمية والتعرف على المشروعات الاستثمارية والتجارية في كافة المجالات وفق رغباتكم وبشكل متكامل، ولن يبخلوا عنكم بشيء، ويمكنكم زيارة السفارة أو التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وسيتم التعامل مع جميع الأسئلة والاستفسارات والرد عليها من فريق العمل المتخصص.



50 ألف سائح خليجي زاروا أوكرانيا هذا العام ومرحباً بكم في بلادنا



عبر نائب وزير خارجية أوكرانيا دميترو سينيك عن سعادته بزيارة الكويت وأمنياته لقيادتها وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، وأكد خلال اللقاء مع «الأنباء» ترحيب بلاده بجميع الكويتيين، خصوصا أنه تم العام الماضي إلغاء أوكرانيا لجميع التأشيرات للمواطنين الكويتيين والسماح بدخول أراضيها.

ودعا سينيك الكويتيين إلى زيارة أوكرانيا التي تعتبر وجهة سياحية متنوعة وفيها الكثير من الفرص للاستمتاع بالسياحة الترفيهية والرياضية وكذلك الاستفادة من السياحة العلاجية، حيث هناك العديد من المشافي والمراكز الطبية المتخصصة، كما هناك المسارح ودور الأوبرا والمتاحف.

وأضاف سينيك: لدينا جبال ساحرة في غرب أوكرانيا وهناك منتجعات بحرية ومياه معدنية وعلاجات طبيعية (سبا)، كما هناك 7 مواقع مسجلة على لائحة التراث الإنساني لليونيسكو في أوكرانيا، وأعتقد أن أي سائح من الكويت سيجد شيئا يحبه ويناسبه للاستمتاع وقضاء أجمل الأوقات في ربوع أوكرانيا الرائعة.



وأوضح سينيك أن هذا العام تم تسجيل استقبال نحو 50 ألف زائر من منطقة الخليج ونتطلع لاستقبال المزيد من السياح الكويتيين للسفر إلى الجبال وشاطئ البحر ومشاهدة السهول والوديان واكتشاف الجانب التاريخي والتمتع بالجو الجميل وفصول السنة المتنوعة. ومرحبا بكم في أوكرانيا.



السفير بالانوتسا: أبوابنا مفتوحة لاستقبال أي استفسارات حول الاستثمار والأعمال في أوكرانيا





السفير د.أوليكساندر بالانوتسا

تقدم سفير أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر بالانوتسا بالتهنئة والمباركة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا للكويت وشعبها دوام التقدم والازدهار وأن تحقق أفضل مستويات التنمية في جميع المجالات وأن تبقى دوما واحة أمن وأمان في ظل قيادتها الحكيمة.

وقال د.بالانوتسا: إن أبواب السفارة مفتوحة أمام جميع المواطنين الكويتيين والمقيمين الراغبين بالاستفسار عن أي مجال من مجالات الأعمال، حيث سيتم استقبال أي أسئلة أو استفسارات بشكل مباشر وكذلك عبر «باركود» مرتبط بتطبيق إلكتروني لتقديم الأسئلة والتي سيجيب عنها المتخصصون كل في مجاله.