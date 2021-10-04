عبدالكريم أحمد



أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان أمس قرارا بتكليف 13 قاضيا للعمل في إدارات التنفيذ المختلفة في محافظات البلاد، على أن يعمل به ويعمم على جميع أقسام الإدارة ومحاكم الأسرة للعمل بموجبه.



وكلف القرار وكيل المحكمة الكلية القاضي بشار عبداللطيف الحسون بالعمل رئيسا لإدارة التنفيذ في محافظة العاصمة، ووكيل المحكمة الكلية القاضي عبدالعزيز عمر العتيبي بالعمل رئيسا لإدارة التنفيذ في محافظة حولي، ووكيل المحكمة الكلية خالد علي حسن محمد بالعمل رئيسا لإدارة التنفيذ في محافظة الأحمدي، والقاضي عبدالعزيز السيد يوسف الرفاعي بالعمل رئيسا لإدارة التنفيذ في محافظة الفروانية، والقاضي عبدالله خضر بارون بالعمل رئيسا لإدارة التنفيذ في محافظة الجهراء، والقاضي يوسف عيسى المقهوي بالعمل رئيسا لإدارة التنفيذ في محافظة مبارك الكبير.



كما كلف القاضي عبدالرحمن البعيجان بالعمل رئيسا لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة العاصمة، والقاضي فوزان عبدالعزيز العنجري بالعمل رئيسا لإدارة التنفيذ في محافظة العاصمة، والقاضي أسعد طارق العمر بالعمل رئيسا لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة حولي، كما يكلف العمر بالعمل بالإضافة إلى عمله رئيسا لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة العاصمة لحين عودة البعيجان من إجازته.



وكلف القاضي جراح رفاعي الديحاني بالعمل رئيسا لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة الأحمدي، والقاضي عبدالعزيز عباس الخياط بالعمل رئيسا لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة الفروانية، والقاضي فيصل دهيم الرشيدي بالعمل رئيسا لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة مبارك الكبير، والقاضي سالم بدر الزايد بالعمل رئيسا لإدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة الجهراء.