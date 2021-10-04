أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع بنك الخليج يوما لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، كانت الفرص المعروضة لعدد 45 شاغرا، وقد تم حضور عدد 200 باحث عن عمل للمقابلات الشخصية وتم قبول 32 باحثا قبولا فوريا.



وأفاد نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة سلطان الشعلاني بأن الفرص المعروضة للعمالة الوطنية من حملة مؤهل الثانوية والدبلوم والجامعي، وذلك استمرارا لنهج الهيئة العامة للقوى العاملة في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم للباحثين عن عمل، إذ تطمح الهيئة الى الاستمرار بهذا النهج المشرف لاستيعاب أغلب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.



من جانب آخر، قام بنك الخليج بتقديم الشرح الوافي عن البنك والرد على استفسارات المتقدمين للعمل، وقدم شكره للهيئة على التعاون الذي ساهم في توفير كوادر وطنية من الخريجين للعمل في القطاع المصرفي بشكل عام وبنك الخليج بشكل خاص.