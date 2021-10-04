دبي - عبدالعزيز جاسم



يحل منتخبنا الوطني للناشئين ضيفا على نظيره الإماراتي في مباراة ودية تقام في الرابعة مساء بتوقيت الكويت، وذلك على ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وذلك ضمن معسكره السريع الذي يأتي ضمن استعدادات المنتخب لخوض بطولة غرب آسيا المقرر انطلاقها في مدينة جدة خلال الفترة من 14 الى 24 الجاري.



وتعتبر مباراة اليوم اختبارا قويا للأزرق الصغير نظرا للاستقرار الفني الكبير للمنتخب الإماراتي الذي حظي ببرامج استعداد خاصة وطويلة.



وكانت قرعة غرب آسيا قد أوقعت منتخبنا في المجموعة الثالثة مع منتخبات الأردن والبحرين فيما يلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فلسطين وسورية بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية واليمن ولبنان والعراق.



واختار الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب الوطني محمد الفيلكاوي ومساعده ماجد حيل قائمة اللاعبين المكونة من 23 لاعبا، وهم: راشد المطيري وبندر العازمي وبدر السعيدي وعمر الرشيدي وطلال المطيري وحسين عوض وخالد الكندري ومقداد حسن وعبدالله الأيوب وأحمد الرشيدي وأحمد بودي وجاسم المطر وعبدالله الخالدي وفاضل الصراف ومحمد العمران وعبدالعزيز حسين وخالد الخرقاوي وسعود الكندري وعلي دشتي ومشعل الفضلي ومهدي الحمر ومحمد الحجي وشاهين الخالدي.



وكانت بعثة الأزرق الصغير قد وصلت الى دبي مساء امس الأول وخاضت امس تدربها الأول الذي اشتمل على بعض الجمل الفنية التي سيلعب بها الفيلكاوي اللقاء.