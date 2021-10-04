هادي العنزي



أكد مدير كرة السلة بالنادي العربي علي الكندري أن الفريق الأول بالنادي تضرر كثيرا جراء تأجيل بطولة دوري الدرجة الأولى لأسبوعين.



وقال الكندري لـ «الأنباء»: «أصدر الاتحاد في وقت سابق جدول الدرجة الأولى، وقد عمل الجهاز الفني بالنادي كما سائر الأندية على تحضير الفريق وفقا للمواعيد المعتمدة من اتحاد كرة السلة، ولكننا فوجئنا مساء الخميس الماضي بتأجيل البطولة لما يقرب أسبوعين، وهذا الأمر من شأنه أن يسبب ضررا نفسيا وبدنيا على العربي وغيره من الأندية التي كانت جاهزة للمشاركة في الدوري، حيث كنا جاهزين بنسبة 100%، وذلك بعد معسكر تدريبي في البحرين لعبنا خلاله 5 مباريات ودية، فضلا عن أن التأجيل ليس له ما يبرره مطلقا»، مشيرا إلى أن هدف العربي في الموسم الحالي الظفر بإحدى بطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز.