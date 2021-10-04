يحيى حميدان



يسعى مدرب فريق الكرة بنادي التضامن، السلوفاكي رومان بيفارنيك، للاستفادة من كأس الاتحاد «التنشيطية»، التي سيستهل الفريق المشاركة بها ابتداء من غد الثلاثاء أمام النصر ضمن المجموعة الثانية من المسابقة، وذلك لبناء ملامح «العنيد» قبل خوض غمار دوري «stc» الممتاز في 3 نوفمبر المقبل.



ويعمل المدرب بيفارنيك على تهيئة اللاعبين المحليين، بالإضافة الى الهولندي كوينسي هوي الذي اعتذر عن عدم الانضمام إلى منتخب كوراساو الذي يحمل ألوانه بسبب رغبته في الإعداد مع التضامن لاستعاد لياقته البدنية بشكل كامل، فيما غادر



باقي الأجانب البلاد للالتحاق بمنتخبات بلدانهم



وهم: البحرينيان عبدالله الهزاع وعلي حرم، والهولندي رولي نوناتو الذي يمثل كوراساو، والتوغولي أولوج بلاكا.



وتدرس إدارة التضامن إقامة معسكر تدريبي داخلي أواخر الشهر الجاري لمدة أسبوع إلى 10 أيام قبل انطلاق الدوري الممتاز، خاصة في ظل عدم خروج الفريق لمعسكر تدريبي خارجي خلال أغسطس الماضي ولحاجة المدرب بيفارنيك للتركيز على بعض الجوانب التكتيكية والتهيئة النفسية.