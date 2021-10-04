هادي العنزي



أبرم الجهاز الإداري لكرة السلة بنادي برقان تعاقده مع الأميركي مايكل ادم موري، والصربي سلانن كوبكوفيتش ليدعما صفوف الفريق الأول في منافسات الموسم الحالي.



وشكر رئيس جهاز كرة السلة نواف العدواني في تصريح خاص لـ «الأنباء» مجلس إدارة نادي برقان برئاسة هملان الهملان على دعمهم ومساندتهم لجميع فرق كرة السلة، مضيفا: جاءت التعاقدات الأخيرة من اللاعبين المحليين والأجانب بناء على رأي الجهاز الفني بقيادة د.طلال القلاف، ومساعده فهد الرجيبة، وبما يدعم حظوظ الفريق في المنافسة على أحد المراكز الأولى في بطولات الموسم الحالي، وليس المحافظة على البقاء في الدوري الممتاز.



وأشار العدواني إلى أن تحضيرات «سلة» برقان بدأت نهاية يوليو الماضي، وشملت 3 مباريات ودية، مضيفا: «تأثر الإعداد بإصابة عدد من اللاعبين من بينهم سعد الرفاعي، وحسين شعيب ويتوقع عودتهما نهاية الأسبوع الجاري، وينتظرنا موسم استثنائي مميز بمشاركة المحترفين في الدوري، وهذا من شأنه رفع مستوى المنافسة إلى مستويات عالية، كما يجعل من الصعب بمكان التكهن بهوية بطل الدوري أو الكأس، نظرا لتقارب المستوى»، مشيدا بأن تأجيل انطلاق الدوري الممتاز جاء للمصلحة العامة.



وقد جددت إدارة برقان إعارة حسين شعيب، وعبدالله سالمين، وسعد الرفاعي، فيما تم التوقيع لموسم مع نواف الظفيري قادما من الجهراء، وفهد الناشي (كاظمة)، وراشد الراشد (الكويت).