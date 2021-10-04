تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة قال في مقدمته: يعاني أهالي منطقة مشرف والمناطق المجاورة ـ صباح السالم وبيان ومبارك العبدالله وبيان وغيرها ـ من أزمة مرورية حادة، تسبب لهم تعطل الأعمال وضياع الأوقات وتكرر الحوادث المرورية.



ويرجع سبب هذا الاختناق المروري والذي يستمر على مدار اليوم إلى وجود «دوار» على شارع الغوص بين منطقة مشرف ومشرف قطعة 6 وقطعة السفارات.



ونص الاقتراح على ما يلي: سرعة معالجة الازدحام المروري في «دوار شارع الغوص» بمنطقة مشرف.



وفي السياق ذاته، وجه النائب الشاهين سؤالا إلى وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لـشـؤون الاتــصـالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، قال في مقدمته:



يعاني أهالي منطقة مشرف والمناطق المجاورة ـ صباح السالم وبيان ومبارك العبدالله وبيان وغيرها ـ من أزمة مرورية حادة، تسبب لهم تعطل الأعمال وضياع الأوقات وتكرر الحوادث المرورية.



ويرجع سبب هذا الاختناق المروري والذي يستمر على مدار اليوم إلى وجود «دوار» على شارع الغوص بين منطقة مشرف ومشرف قطعة 6 وقطعة السفارات. وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما الإجراءات المتخذة لحل الأزمة المرورية في دوار شارع الغوص بمشرف؟



2 ـ ما الخطة الزمنية المقررة لمعالجة هذا الاختناق المروري؟