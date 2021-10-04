وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح استفسر فيه عن موعد إعادة افتتاح مستوصف الرميثية في قطعة 3 والذي يخدم 12 قطعة سكنية في المنطقة.



وذكر الطريجي انه وبسبب ظروف الجائحة، فإن وزارة الصحة استغلت هذا المستوصف كمركز ومحجر لعلاج المصابين بمرض «كوفيدـ19»، لافتا إلى ان المواطنين تفهموا هذه الخطوة في حينها وكانوا ومازالوا خير عون في سبيل تحقيق المصلحة العامة، إلا انه وبعد انخفاض معدلات الإصابات بمرض «كوفيدـ19» وعودة الحياة لوضعها الطبيعي، فإن الحاجة انتفت لاستغلال هذا المستوصف لمصابي كورونا.



وأشار إلى ان الرميثية من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومن حقهم علينا توفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية المناسبة، وهو ما يتطلب سرعة افتتاح مستوصف المنطقة ليعاود تقديم خدماته للمواطنين.



من جانب آخر، وصل البلاد امس عدد من النواب والقيادات الكشفية ممثلين عن البرلمانات العربية والخليجية للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بمناسبة تسمية رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم رئيسا فخريا للاتحاد.



وقال رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب د. عبدالله الطريجي إن 60 نائبا وقياديا كشفيا يمثلون 16 دولة عربية وخليجية وصلوا إلى البلاد اليوم للمشاركة في احتفالية الاتحاد الكشفي والتي تقام في الفترة من 3 الى7 من شهر أكتوبر الجاري في الكويت.



يذكر أنه تمت تزكية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيسا فخريا للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب خلال الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للاتحاد الكشفي والذي أقيم في الفترة من 4 الى 8 سبتمبر الماضي في جمهورية مصر العربية.