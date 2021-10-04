استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية د.نجلاء محمد المنقوش والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وحضر اللقاء سفيرنا لدى ليبيا مبارك عبدالله العدواني، وسفير ليبيا لدى الكويت سليمان الساحلي.



كما استقبل الغانم سفير جمهورية الهند لدى الكويت سيبي جورج.



وبعث الرئيس الغانم ببرقية إلى رئيس البرلمان في جمهورية كوريا بيونغ سوغ بارك، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.