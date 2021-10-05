أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن تشكيل حكومته بعد انتخابه حديثا لقيادة البلاد، متعهدا بالتركيز على العمل لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية امس أنه من المقرر أن يستمر وزيرا الخارجية موتيجي توشيميتسو والدفاع نوبو كيشي بالحكومة السابقة في منصبيهما، وأن يصبح شونيتشي سوزوكي وزيرا جديدا للمالية، وكويتشي هاجيودا وزيرا للاقتصاد والتجارة والصناعة.



فيما أنشأ كيشيدا منصبا جديدا مسؤولا عن الأمن الاقتصادي، وعين فيه تاكايوكي كوباياشي، كما صرح بأنه سيساعد في معالجة النظام الطبي والاقتصادي اللذين تضررا من الجائحة، متعهدا أيضا بحماية مصالح بلاده ورفع مكانتها العالمية.



وكان مشرعو مجلسي البرلمان الياباني قد صوتوا في وقت سابق لصالح زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي الرئيسي الحاكم كيشيدا ليفوز بـ 311 صوتا في مجلس النواب، أي ما يزيد على 80 صوتا عن الأغلبية، كما نال 141 صوتا في مجلس الشيوخ، أي أكثر بـ 20 صوتا عن الأغلبية.



وكان كيشيدا (الذي يبلغ من العمر 64 عاما) ـ ويتمتع بخبرة ديبلوماسية ـ قد شغل منصب وزير الخارجية لسنوات متتالية أكثر من أي مسؤول آخر في تاريخ ما بعد الحرب.



ووفقا لتقارير إخبارية، يسعى كيشيدا لإجراء انتخاب مبكرة لمجلس النواب في 31 أكتوبر، وهو وقت أقرب مما كان متوقعا.