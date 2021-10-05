قالت الشرطة السويدية إن رسام الكاريكاتير السويدي لارس فيلكس الذي أثار ضجة عالمية في 2007 برسوم مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لقي مصرعه في حادث سيارة قرب مدينة ماركاريد الجنوبية أمس الأول.



وكان فيلكس (75 عاما)، الذي يعيش تحت حماية الشرطة منذ نشر الرسوم، مسافرا في سيارة تابعة للشرطة عندما اصطدمت بشاحنة. وأسفر الحادث أيضا عن مصرع اثنين من ضباط الشرطة.



وقالت الشرطة السويدية في بيان أمس: «هذا حادث مأساوي. من المهم لنا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا للتحقيق فيما حدث وما تسبب في التصادم».



وأشار بيان الشرطة الى أن سبب الحادث ليس واضحا.



وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس: «يتم التحقيق بالحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق أيضا بمقتل شرطيين، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق».



ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.



ومنذ نشر الرسوم المسيئة عاش فيلكس في حراسة الشرطة على مدار الساعة في أعقاب تلقيه تهديدات بالقتل. ورصدت مكافأة لقتله كما تعرض بيته لهجوم بقنبلة حارقة.