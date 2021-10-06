محمود عيسى



كشف تقرير سوق إنشاءات النفط والغاز الصادر عن شركة «HTF MI»، عن أن نمو سوق إنشاءات بقطاع النفط والغاز في الكويت شهد تذبذبا خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وذلك بعد تسجيله تراجعا في عام 2019، حيث سجل أداء السوق الفعلي خلال الفترة المذكورة نموا بنسبة 7.84% لتصل قيمته الى 138.7 مليون دينار في 2020 (ما يعادل 453.13 مليون دولار)، بعد انخفاضه بمعدل 42.01% خلال 2019.



ويشمل التقرير، الذي نشره موقع «هيرفوردشاير لايف» والصادر تحت عنوان «سوق إنشاءات النفط والغاز في الكويت - حجم السوق والتوقعات حتى 2025»، عمليات الإنشاء الجديدة والإصلاحات والصيانة والتجديد والهدم وتكاليف المواد والمعدات والخدمات، وهو استعراض على مستوى واسع لسوق البناء في قطاع النفط والغاز بالكويت.



وتناول التقرير تحليل السوق وأداءه الفعلي بين 2016 و2020، والتوقعات خلال الفترة بين 2021 و2025، بالاضافة الى سوق مبيعات النفط والغاز، حيث قال التقرير إن سوق إنشاءات النفط والغاز الكويتي قد يمثل قصة نمو جديدة.



ويصور التقرير النفط والغاز على أنهما جميع المنشآت المشاركة في عملية إنتاج النفط والغاز والنقل والتكرير، وتشمل هذه الفئة، على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية لخطوط الأنابيب والمصافي ومنصات انتاج النفط والغاز والمعدات وصهاريج التخزين.



وقد اشتمل كتيب البحث هذا على بيانات السوق التاريخية والمتوقعة لسوق إنشاءات النفط والغاز في الكويت، مع توزيع تفصيلي للبيانات حسب نشاط البناء (الإنشاءات الجديدة والإصلاحات والصيانة والتجديد والهدم) وحسب نوع التكلفة (مواد البناء ومعدات وخدمات البناء)، كما يوفر بيانات محدثة عن حجم السوق للفترة 2016 ـ 2020 وتوقعات توضيحية من عام 2021 حتى عام 2025.



كما يوفر التقرير نظرة عامة ذات مستوى عال ورؤية تفصيلية لبيئة التشغيل في سوق إنشاءات النفط والغاز في الكويت، ويصلح كأداة أساسية للشركات النشطة عبر سلسلة قيمة البناء في الكويت وللمشاركين الجدد الذين يفكرون في دخول السوق.



ومن مزايا التقرير انه يعزز معرفة المعنيين بالسوق بالأرقام الرئيسية التي توضح بالتفصيل نوع انشطة البناء في هذا القطاع، ويوفر تفاصيل السوق حسب نشاط البناء وحسب النوع، ويمكن المعنيين من التخطيط لقرارات العمل المستقبلية باستخدام الأرقام المتوقعة الواردة فيه، كما سيساعد المنظور الواسع والمفصل الذي يتميز به التقرير جميع اللاعبين في نشاط البناء على الفهم والنجاح وتكوين وجهة النظر السليمة في هذا السوق الحافل بالتحديات.



وانتهى الموقع الى القول ان هذا التقرير سلط الضوء على اللاعبين والقادة الناشئين ذوي النمو المرتفع من خلال حصصهم في السوق والتي تجتذب حاليا اهتماما متزايدا بصورة استثنائية.

وحدد التقرير اهم اللاعبين النشيطين والناشئين من خلال تسمية أكثر من 50 مشاركا في الصناعة النفطية خاصة ان السوق قد شهد نموا مستمرا خلال السنوات القليلة الماضية ومن المتوقع أن يشهد نموا أكبر خلال فترة الدراسة بين 2021 و2025.