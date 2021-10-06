قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أمس ان الوضع الحالي لسوق الغاز ليس صحيا، ودعا إلى بذل جهود مشتركة نحو تحقيق تحول الطاقة.



وقال الكعبي، على هامش مؤتمر يعقد عن بعد للغاز الطبيعي المسال في اليابان، «الوضع الحالي للسوق غير صحي»، مشيرا إلى قلة الإمدادات والاضطرابات والظروف الجوية التي أدت إلى قفزة في الأسعار مع استمرار تنامي الطلب.



وقال إن الوقت حان «لتجنيب المشاعر» وإدراك أنه لا يمكن تحقيق تحول ناجح للطاقة من جانب المنتجين وحدهم، وأنه يجب أن يكون جهدا مشتركا يشمل المستخدمين النهائيين.



وتشهد أسواق الغاز الطبيعي الإقليمية في الولايات المتحدة قفزة في أسعار موسم الشتاء الحالي مع بلوغ مستويات غير مسبوقة عالميا، مما يشي بأن تكاليف الطاقة التي تسبب صداعا في أوروبا وآسيا ستؤثر على أكبر منتج للغاز في العالم في المستقبل القريب.