أعلنت شركة جاسم للنقليات والمناولة، عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 10.7 ملايين دينار، كما حققت صافي ربح بلغ 1.2 مليون دينار، بربحية سهم بلغت 8.2 فلوس.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة جاسم للنقليات والمناولة عادل كوهري، في بيان صحافي: «بعد نجاح عملية الاكتتاب الخاص، مضت الشركة قدما في استراتيجيتها لإدراج أسهمها في بورصة الكويت والتي ستعزز من موقع الشركة التنافسي في الأسواق التي تعمل بها».



وأضاف كوهري: «نحن سعداء بالنتائج التشغيلية والمالية التي حققناها حتى الآن خلال هذا العام، فبالإضافة إلى الأداء الجيد في كل من الإيرادات والأرباح، حازت الشركة عقود وبدأنا مشاريع جديدة كما قمنا بتنفيذ أعمال جديدة، ونحن سعداء بأداء مجموعة خدماتنا المتنوعة مع عمليات تمتد في جميع أنحاء المنطقة، وتتماشى النتائج التي تشهد نموا على أساس ربع سنوي، مع توقعاتنا على الرغم من تحديات السوق التي ما زلنا نمر بها وتداعيات الاضطرابات في النشاط الاقتصادي».



وأشار إلى أن عمليات الشركة في السعودية وقطر أظهرت نموا كبيرا، مستفيدين من تحسن ظروف السوق في هاتين الدولتين، لافتا إلى أن الشركة تسير بشكل جيد على طريق التعافي في جميع قطاعات أعمالنا الأساسية مع بدء الحكومة بتخفيف قيود السفر وعودة الاقتصاد نحو الحياة الطبيعية.



وباستثناء التحديات الناجمة عن جائحة كورونا في 2020، فقد أظهرت الشركة نموا كبيرا في الإيرادات والأرباح الصافية، بنسبة 7.7% و14.6% على التوالي خلال الفترة من 2014 إلى 2019، وعلى الرغم من الجائحة، تمكنت الشركة من تحقيق 4.1 ملايين دينار أرباحا صافية، ووزعت أرباحا نقدية بواقع 20 فلسا للسهم خلال 2020.



أما بالنسبة لعام 2021، فعلى الرغم من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، فقد حققت الشركة نموا في الإيرادات وصافي الربح خلال الربع الاول والثاني لهذا العام، وقد بلغت الإيرادات 5.2 ملايين دينار بالربع الأول، بنمو 2% عن الربع الرابع من 2020، و5.5 ملايين دينار في الربع الثاني، بنمو 6% عن الربع السابق.



كما نمت الأرباح الصافية خلال الربعين الماضيين لتصل إلى 0.60 مليون دينار بالربع الأول، و0.63 مليون دينار بالربع الثاني، بزيادة 5% عن الربع الأول، وتتمتع الشركة بمركز مالي متين، حيث بلغ إجمالي الأصول 52.7 مليون دينار كما في 30 يونيو 2021، وحقوق ملكية 41.6 مليون دينار، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية نحو 0.1 مرة.



أما على صعيد العقود، فقد بدأت الشركة منذ بداية العام في تنفيذ عقد جديد للخدمات اللوجستية مدته 3 سنوات مع وزارة الكهرباء والماء في الكويت، بالإضافة إلى توقيع عقود استراتيجية جديدة طويلة الأجل لخدمات تأجير الطاقة مع جهات متعددة تعمل في حقول شركة نفط الكويت. ومن المتوقع أن تساهم هذه العقود في نمو الإيرادات على مدى السنوات السبع المقبلة.