وجه النائب د.صالح المطيري سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل جددتم للقياديين الذين بلغوا السن القانونية في شركة نفط الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فمتى جرى التجديد، وكم تبلغ مدته؟ مع تزويدي بكشف بأسماء المجدد لهم ومنصب كل واحد منهم، ومؤهلاته وتاريخ التعيين وتاريخ الميلاد.



2 ـ هل توجد آلية متبعة في التجديد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بها.



3 ـ صورة ضوئية من طلبات تجديد القياديين مع المسميات الوظيفية.



4 ـ كشف بعدد المتقدمين للمناصب القيادية الشاغرة في الشركة، وهل توجد لجنة فنية لفحص طلبات التجديد أو تعيين قياديين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها ومسمياتهم الوظيفية وصورة ضوئية من محاضر اجتماعها.