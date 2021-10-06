ما تواريخ الحصول على الحيازات وتقديم الطلبات بشأنها إن وجدت؟



وجه النائب عبدالله المضف 4 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، جاءت كما يلي: طالب بتزويده وإفادته في سؤال مشترك إلى وزيري الدفاع والداخلية بالآتي:



- هل توجد أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو مجلس إدارة أو عضو في مجلس أعلى أو عضو في اللجان المكلفة من هذه المجالس بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات في المناقصات أو الممارسات أو أي عقود قانونية أو استشارية أو غير ذلك من العقود في داخل الكويت أو خارجها سواء كان ذلك مع وزارتي الدفاع والداخلية أو مع أي من الشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الأعضاء، وتاريخ تعيينهم، وتاريخ إبرام العقد أو ترسية المناقصة -إن وجدت.



سؤال إلى وزير المالية



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- هل هناك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو مجلس إدارة أو عضو في مجلس أعلى أو عضو في اللجان المكلفة من هذه المجالس بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات في المناقصات أو الممارسات أو أي عقود قانونية أو استشارية أو غير ذلك من العقود في داخل الكويت أو خارجها سواء كان ذلك مع وزارة المالية أو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أو مع أي من الشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات؟

إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الأعضاء، وتاريخ تعيينهم، وتاريخ إبرام العقد أو ترسية المناقصة إن وجدت.

سؤال إلى وزير التجارة والصناعة يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل هناك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو مجلس إدارة أو عضو في مجلس أعلى أو عضو في اللجان المكلفة من هذه المجالس بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات في المناقصات أو الممارسات أو أي عقود قانونية أو استشارية أو غير ذلك من العقود في داخل الكويت أو خارجها سواء كان ذلك مع وزارة التجارة والصناعة أو مع أي من الشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات؟

إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الأعضاء، وتاريخ تعيينهم، وتاريخ إبرام العقد أو ترسية المناقصة -إن وجدت.



ووجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، قال في مقدمته: لما كان الغرض من إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية القيام بجميع الأعمال المتعقلة بتنمية الزراعة بقطعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها.

وحيث ان للهيئة في سبيل تحقيق هذه الأغراض توسيع نطاق الرقعة الزراعية وتوزيع الأراضي المستصلحة بالأولوية على المزارعين وتشجيع زراعة المحاصيل الملائمة وتربية المواشي والدواجن وصيد الأسماك وتسويقها.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ هل هناك أي قيادي في الهيئة تم تخصيص حيازة زراعية له أو لأحد أقربائه إلى الدرجة الثانية في فترة شغله للوظيفة من سنة 2015 إلى تاريخ ورود هذا السؤال؟



2 ـ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالتالي:



أ‌ ـ كشف بعدد هذه الحيازات ومساحاتها ومواقعها.



ب‌ ـ المسوغ القانوني لهذا التخصيص.



ج ـ تواريخ الحصول على هذه الحيازات وتواريخ تقديم الطلبات للحصول عليها.