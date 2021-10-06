لن نقبل تصريحات تتعلق بالقضية الإسكانية وتوزيعاتها إلا بتعهد رئيس الوزراء وعليه أن يتحمل المسؤولية و«المطلاع» نموذج على التخبط



طالب النائب خالد العتيبي مجلس الوزراء بالتعهد بخطة توزيعات الطلبات الإسكانية في مدينة جنوب سعد العبدالله وغيرها من المناطق والمدن الجديدة لكي يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية السياسية كاملة حال عدم الالتزام بالمخطط الزمني للتوزيعات المعلن عنها من الهيئة العامة للرعاية السكنية.



وأضاف العتيبي مع كامل تقديرنا لوزير الإسكان وتصريحه الأخير ولكن وبناء على تجربتنا مع رئيس الوزراء الحالي والأداء الحكومي بشكل عام في السنوات الاخيرة فإن تصريح وزير الإسكان المتعلق بتوزيع 22 ألف وحدة بجنوب سعد العبدالله ومحاولة زيادتها إلى 28 الفا بعد موافقة المجلس البلدي سيصبح تصريحا من الماضي ويذهب أدراج الرياح كما ذهب غيره من التصريحات في حال تغير الوزراء وجاء تشكيل حكومي جديد.



ودلل العتيبي على ذلك بقوله لنا في أرض منتزه أبوحليفة خير مثال وذلك بعدما أعلن اكثر من وزير عن قرب حل المشكلة وتسليم الأراضي وحتى الآن مازالت القضية معلقة على الرغم من معاناة المواطنين المستمرة من هذه القضية تحديدا.



وتساءل العتيبي عن فائدة التوزيع على المخطط دون التحرك لحل أزمة سيولة بنك الائتمان، مؤكدا أن قضية أهالي المطلاع وعدم تسليمهم اذونات البناء نموذج حي على تخبط الحكومة وفشل المنظومة الإسكانية لاسيما بدعة التسليم على المخطط، مختتما تصريحه قائلا: لن نقبل بتصريحات جديدة ينتج عنها هدر مزيد من الوقت دون تعهد وتصريح رسمي من مجلس الوزراء ليتحمل على أثرها رئيس الوزراء المسؤولية كاملة.