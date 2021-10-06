وزعت جمعية الهلال الأحمر 200 حقيبة مدرسية ولوازمها على أبناء أسر محتاجة في الكويت والمسجلة بكشوفات الجمعية تزامنا مع العودة الى المدارس.



وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية بالجمعية مريم العدساني لـ «كونا» أمس على هامش عملية توزيع الحقائب المدرسية إن الحقيبة تشتمل على جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية، ما يسهم في تخفيف معاناة الأسر المحتاجة لتجهيز أبنائها للعام الدراسي الجديد.



وأكدت العدساني حرص الجمعية على هذه المبادرة مطلع كل فصل دراسي لأنها تؤمن بأن التعليم يمثل أحد أهم الحقوق التي يجب توفيرها للأطفال ولرسم الابتسامة على وجوههم عند توجههم إلى مدارسهم وهم يحملون معهم احتياجاتهم أسوة بزملائهم الآخرين.



وأشارت إلى أن توزيع الحقائب المدرسية على أبناء الأسر المحتاجة يأتي ضمن المبادرات الإنسانية المستمرة للجمعية إلى جانب تبنيها مشاريع عدة في الجانب التعليمي كدفع أقساط الرسوم الدراسية عن أبناء الأسر المحتاجة المسجلين بكشوفاتها.