أصدر مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني «فنار» العدد الـ14 من مجلته «فنار» ربع السنوية المتخصصة في مجال العمل الإنساني والخيري، عن صدارة وريادة الكويت في رعاية ذوي الإعاقة.



وقد خصصت المجلة في هذا العدد ملفا رئيسا بعنوان «الكويت تتصدر دول العالم في رعاية «المعاقين» ومكانتهم في قلب وعقل القيادة السياسية» باعتبارها من أولى دول العالم اهتماما بذوي الإعاقة وذويهم منذ القدم، والنابع من إيمان القيادة السياسية للكويت بأهمية دعم هذه الفئة المهمة في المجتمع، من خلال التوجيه باستمرار حمايتهم والدفاع عن حقوقهم، فقامت الكويت بتشريع القوانين واتخاذ القرارات التي من شأنها دعم حقوقها، وأنشأت في سبيل ذلك الوزارات والهيئات التي تخدمهم لتخفيف معاناتهم والمساهمة في دمجهم بالمجتمع.



وتضمن العدد مقابلة مع مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي التي أكدت أن دور الهيئة بمنزلة مجلس وزراء مصغر للتنسيق بين وزارات الدولة المعنية، لتقديم الخدمات المتكاملة للمعاق، وأن الهيئة لا تدخر جهدها لتوفير الرعاية لهذه الفئة في المجتمع، مؤكدة أن الكويت واحدة من أفضل دول العالم في خدمة ورعاية «ذوي الإعاقة»، ولا توجد دولة في العالم تقدم مزايا مالية مثلها. ويضم العدد جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهود التطوعية والخيرية للجمعيات الأهلية،



كما يضم العدد باقة من الموضوعات، من ضمنها سيرة إحدى رائدات العمل التطوعي في مجال خدمة المعاقين.. الراحلة منيرة المطوع التي رحلت في شهر يوليو الماضي بعد مسيرة متميزة تجاوزت 50 عاما في رعاية ذوي الإعاقة، وشاركت في تأسيس أول جمعية للمعاقين عام 1971، وواصلت جهودها العالمية فسجلت اسم الكويت ضمن الدول الرائدة في مجال رعاية المعاقين.