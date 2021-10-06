طارق الصالح: بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال نسلط الضوء على قصص بعض الشركات الكويتية الشبابية الناجحة

لجين القناعي: نطلق هذا البرنامج لدعم الاستدامة الاقتصادية التي باتت اليوم مطلباً ضرورياً في الكويت



أعلن بنك الخليج عن إطلاق برنامجه الحواري «Let›s Talk Business» في حلته الجديدة، والذي يتضمن حوارات مع رواد الأعمال الشباب في الكويت، ضمن استراتيجيته لدعم الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية في البلاد.



ويتناول البرنامج، الذي تأخذ حلقاته شكل المقابلة الصوتية (البودكاست)، قصص تأسيس وتوسع المشاريع الشبابية الشهيرة في الكويت بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال عن طريق تسليط الضوء على جوانب ما وراء النجاح والتي قد تخفى عن الكثير، مثل التحديات التي واجهها أصحاب هذه المشاريع وكيفية إدارتهم لأعمالهم وتنويعهم لمصادر دخلهم، إضافة إلى عمليات التمويل والاستحواذات والتخارجات التي شهدها البعض.



ويحاور ضيوف البرنامج نائب مدير عام وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج طارق الصالح، مستعرضا قصصهم من منظور اقتصادي بلغة بسيطة، مستهدفا الشباب المقبلين على تأسيس مشاريعهم التجارية.



وفي تعليقه على البرنامج قال الصالح: نتعامل في بنك الخليج مع العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل متواصل، كما نقدم لها أيضا مجموعة متنوعة من الخدمات. ونتعرف خلال هذه التعاملات على بعض القصص الفريدة والمثيرة جدا لشركات أصبحت اليوم تملك علامات تجارية كبيرة ومعروفة في قطاعاتها، إلا أن مسيرتها والتحديات التي واجهتها قد لا يعرفها الجميع. برنامج «Let›s Talk Business»، يسلط الضوء على الجوانب التي قد لا يعرفها الشباب عن قصص هؤلاء المبادرين وكيف وصلوا إلى ما هم فيه الآن. التقيت خلال العمل على هذا البرنامج نخبة من شباب الكويت، وأتطلع للقاء المزيد منهم في الأيام المقبلة.



وحول البرنامج قالت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج لجين القناعي: ضمن تركيزنا في بنك الخليج على الاستدامة، نحرص على نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الشابة الكويتية سواء بتقديم خدماتنا المصرفية، أو تمكينهم من الظهور واستعراض قصص نجاحهم والتحديات التي واجهتهم، إضافة إلى تقديمهم لجمهور الشباب كنماذج محلية تمكنت من النجاح في قطاع مختلفة، وهو ما يشكل مصدر إلهام وتشجيع للمقبلين على تأسيس مشاريعهم التجارية. الاستدامة الاقتصادية باتت اليوم مطلبا ضروريا في الكويت، واتجاه الشباب نحو العمل الحر يمكنهم من الاستقلال المالي والاقتصادي على المستوى الشخصي، كما ينمي الاقتصاد الوطني بشكل عام بفضل الوظائف التي يخلقها والتنوع الذي يقدمه.



ومن الجدير بالذكر أن حلقات برنامج «Let›s Talk Business» نفذت من قبل شركة بالمخبة، وهي شركة كويتية متخصصة بإنتاج المحتوى الإبداعي. وستنطلق الحلقة الأولى من حلقات البرنامج يوم الخميس 7 أكتوبر في تمام الساعة 9 مساء على قنوات التواصل الاجتماعي لبنك الخليج. وستتوالى الحلقات بعد هذا بشكل أسبوعي مع ضيوف من مختلف قطاعات الأعمال.



وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، حيث يشرك البنك موظفيه بالعمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة. ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، والمستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها إستراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام. ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.