أعربت رئيسة نادي سلوى الصباح للفتاة الشيخة نعيمة الأحمد عن اعتزازها الكبير بتسميتها رئيسا فخريا للجنة التنظيمية لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في الاجتماع الـ 33 لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي.



وقالت الشيخة نعيمة الأحمد لـ«كونا» إن هذه التسمية التي جاءت بناء على المقترح المقدم من اللجنة الأولمبية العمانية تعد تكريما وتقديرا للجهود الكبيرة للكويت في تطوير رياضة المرأة بالدول الخليجية قبل أن يكون تكريما لها.



وبينت أنها سعت خلال توليها رئاسة اللجنة التنظيمية في السابق إلى إحداث نقلة نوعية بالرياضة النسائية الخليجية، إذ تمكنت اللجنة من تنظيم دورة الألعاب الخليجية النسائية الأولى بالعام 2008 في الكويت والتي تضمنت 5 ألعاب رياضية جماعية وفردية.



وذكرت أن الدورات الرياضية المجمعة توالت بعد ذلك مع زيادة أعداد الألعاب فيها لتقام النسخة الأخيرة بالكويت أيضا متضمنة 11 لعبة، مؤكدة نجاح الدورات الرياضية عبر جهود وتعاون اللجان الأولمبية في جميع الدول الخليجية وسعيهم لتمكين المرأة في هذا المجال، كما ثمنت موافقة رؤساء اللجان الأولمبية في مجلس التعاون الخليجي ومبادرة اللجنة الأولمبية العمانية برئاسة سناء البوسعيدي التي قدمت مقترح تسميتها رئيسا فخريا، متمنية مزيدا من التطور والازدهار للرياضة النسائية في كل الدول الخليجية.