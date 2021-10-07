كشفت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية عن تدشين مستشفى الكويت التخصصي لعلاج سرطان الأطفال في جمهورية قيرغيزيا، الذي تم افتتاحه خلال رحلة شركاء الخير العاشرة، برعاية وحضور الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية.



وقال مدير عام جمعية الصفا الخيرية الإنسانية د.محمد الرشيدي إن هذا الحدث الكبير يعد مفخرة للعمل الخيري الكويتي، حيث يعتبر أول وأضخم وأحدث مستشفى تخصصي لعلاج سرطان الأطفال بإذن الله، وأقيم على مساحة إجمالية وقدرها 4500 متر مربع، وهي مقسمة على 5 طوابق، وسيستفيد منه سنويا أكثر من 6000 طفل مصاب بمرض السرطان، أنهك المرض أجسادهم الضعيفة، وحال الفقر وقلة ذات اليد دون علاجهم.



وأضاف الرشيدي: سعادتي لا تصفها الكلمات، فهذا الحلم أصبح حقيقة على أرض الواقع، ليقام هذا المستشفى ويخدم أطفال جمهورية قيرغيزيا وما حولها من الدول المجاورة، الذين هم في امس الحاجة إلى مثل هذا المستشفى الذي يقدم أحدث الأساليب العلاجية وأكثرها فاعلية في علاج هذا المرض الفتاك، مبينا أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمشروعات الخيرية الكويتية في قيرغيزيا، موضحا أن هذا التعاون الذي لمسناه من المحسنين خير دليل له على ريادة العمل الخيري الكويتي وثقة أهل الخير في القائمين عليه، ويؤكد ما جبل عليه أهل الخير في الكويت من حب الإحسان إلى الآخرين وإدخال السرور على قلوبهم وتفريج كربهم.

وتوجه بالشكر والامتنان لكل من ساهم في إقامة هذا المستشفى من المحسنين والداعمين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي ووفد رحلة شركاء الخير العاشرة والعاملين في الجمعية قائلا: «شكرا لكم من القلب، شكرا لكم على وقفتكم، شكرا لكل من بذل وأعان وساهم ونشر»، وتقبل الله هذا العمل منا ومنكم بأحسن القبول وجعله خالصا لوجهه الكريم.