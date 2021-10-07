الروضان: فخورون بدعم المشروع باعتباره من أولى ثمار التحول الرقمي الحقيقي في الكويت



شاركت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بحفل تدشين منظومة العدادات الذكية، وذلك خلال الحفل الخاص الذي أقيم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.مشعان العتيبي والرئيسة التنفيذية لشركة زين الكويت إيمان الروضان، وذلك ضمن شراكة زين مع الوزارة لإدارة أنظمة عدادات قراءة المياه والكهرباء الذكية في البلاد.



وخلال الكلمة التي ألقتها في الحفل، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة زين الكويت إيمان الروضان: «إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن تكون زين شريكا استراتيجيا للقطاع الحكومي ممثلا في وزارة الكهرباء والماء، وداعمة لنجاح وإطلاق مشروع العدادات الذكية الذي بدأناه في العام 2017 ليكون من أولى ثمار التحول الرقمي الحقيقي في الكويت».



وأضافت الروضان بقولها: «إن مشروع العدادات الذكية يعتبر من أكبر المشاريع في قطاع الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الدولة، حيث يبرز الرؤية الجادة للحكومة نحو تبني المزيد من تطبيقات الحكومة الإلكترونية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتقديم قيمة مضافة للمواطنين».



وأشارت إلى أن المشروع سيوفر مرونة وسهولة في التعاملات مع العميل والمستهلك لخدمات الوزارة، وسيقدم أيضا المزيد من المعلومات الخاصة بمعدلات الاستهلاك وكيفية تقنين أو التحكم في معدلات الاستهلاك، إذ ستضيف هذه المنظومة قيمة كبرى للدولة لمتابعة وتحفيز سداد فواتير الكهرباء والماء عن طريق الدفع الإلكتروني بكل سهولة ويسر، خصوصا مع نضج السوق الكويتي في تبني واستخدام التطبيقات الإلكترونية وقنوات الدفع الإلكتروني.



وتابعت بقولها: «نحن اليوم ولله الحمد نجني معا ثمار مشاركة القطاع العام ووزارة الكهرباء والماء في رحلة التحول الرقمي، التي بدأناها معا في العام 2017».



وبينت الروضان قائلة: «إيمانا منا بدور التكامل بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التحول الرقمي في الدولة، بدأنا في زين بتسخير إمكاناتنا التكنولوجية لخدمة أهداف التحول الرقمي الحكومية منذ فترة ليست بالقصيرة، فنحن نؤمن بأن للتكنولوجيا دورا متزايدا في كل نواحي الحياة».



وأضافت: باعتبارنا مزودا رائدا لأحدث الحلول الرقمية، فقد شاركنا القطاع العام في العديد من المشاريع الحيوية بمختلف المجالات، لعل أبرزها تطويرنا لمنصة «شلونك» لمتابعة الحجر الصحي المنزلي بالتعاون مع وزارة الصحة، وتقديمنا لحلول المناطق الآمنة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية، وتطويرنا لتطبيق Kuwait TV المبتكر بالتعاون مع وزارة الإعلام، هذا بالإضافة إلى دعمنا لجهود الدولة أثناء الجائحة من خلال تزويد حلول الاتصال عن بعد، وغيرها من الأمثلة».



وزادت: «أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر جميع الفرق التي عملنها معها في وزارة الكهرباء والماء منذ بداية العمل في هذا المشروع، وأؤكد التزامنا الكامل بتسخير إمكانياتنا البشرية وخبراتنا بالشكل الذي يعزز شراكاتنا مع الجهات والمؤسسات المختلفة في المجتمع الكويتي».



واختتمت الروضان قائلة: «إن زين مستعدة دائما لطرح أحدث الحلول الذكية التي تمكن من تحقيق الأهداف التنموية للدولة، خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة البنى التحتية للمؤسسات الحكومية للمساهمة في رفعة وازدهار وطننا الغالي تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما».



ويتمثل دور «زين» في هذا المشروع الحيوي في إدارة أنظمة العدادات الذكية المتوافقة مع أعلى المواصفات العالمية، وإدارة قاعدة بيانات ضخمة مخصصة للمشروع، هذا إلى جانب توفير وإدارة نظام فوترة إلكتروني آمن وسهل لتحصيل المبالغ عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال تطبيق MEW المجاني للهواتف الذكية بنظامي iOS وAndroid لمراقبة استهلاك الماء والكهرباء ودفع المبالغ المستحقة وتذكير المستخدم بدفع المبلغ عن طريق الإشعارات، كما قامت زين بابتكار أنظمة دفع شبيهة بتلك التي تقدمها الشركة لعملائها، حيث سيتمكن المواطنين والمقيمين من دفع مستحقات الماء والكهرباء مسبقا أو بشكل آجل، وذلك حسبما يناسب احتياجاتهم.