صرح مراقب الإعلام المتحدث الرسمي لبيت الزكاة حمد سالم المري بأن البيت مستمر في تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المستحقة للمساعدة داخل البلاد.



وأشار المري إلى أن البيت يستقبل طلبات المساعدة من هذه الأسر من خلال موقعه على الإنترنت خلال أوقات العمل الرسمية الصباحية من الأحد إلى الخميس، بحيث تقوم هذه الأسر بتقديم طلبهم وإرفاق المستندات الرسمية من بطاقات مدنية أو أمنية للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، وعقد الزواج وتقرير الراتب وكشف حساب من البنك لآخر 4 أشهر، وعقد الإيجار، والالتزامات المالية من أقساط أو ديون واجبة السداد بموجب تنفيذ أحكام.



وقال المري إن هذه الطلبات تتم دراستها من قبل باحثين اجتماعيين، ومن ثم يتم التدقيق عليها من قبل متخصصين للتأكد من صحتها وطابقتها للوائح وأنظمة البيت المعتمدة، وبعد التأكد من صحة الطلب يتم صرف المساعدة المناسبة وتحويلها إلى حساب طالب المساعدة.



وأضاف المري أن البيت قدم خلال شهر سبتمبر الماضي (2.221.100) مليونين ومائتين وواحد وعشرين ألفا ومائة دينار لعدد 6.842 أسرة، موضحا أن هذه المساعدات تنقسم على مساعدات شهرية للأرامل والأيتام والمطلقات وكبار السن، والعجزة ممن لا دخل ماليا لهم ولا معيل، وقد بلغت هذه الأسر 614 أسرة، كما تشمل هذه المساعدات مساعدات مقطوعة كل 3 أو 4 أو 6 أو 12 شهرا وهي مخصصة للأسر التي تعاني من ضعف الدخل وتتعرض لأزمات مالية مؤقتة، وقد بلغ عدد هذه الأسر خلال شهر سبتمبر الماضي (6.228 أسرة).



وفي ختام تصريحه، شدد مراقب الإعلام المتحدث الرسمي لبيت الزكاة على البيت يحمل عبء توصيل الزكاة والصدقات لمستحقيها وفق عمل مؤسسي تكنولوجي يخضع لرقابة الأجهزة الرقابية في الدولة، ولهذا فهو حريص كل الحرص على تحقيق الأهداف الخيرية التي أنشئ من أجلها وأهمها خدمة فريضة الزكاة لتحقيق التكافل والأمن الاجتماعي.