الجاسم: نهدف إلى دعم المبادرات المجتمعية التي تساعد على تعزيز الوعي والمعرفة



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية - stc الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن رعايتها للحملة الوطنية «تعليم آمن» والتي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية وصحية آمنة وذلك بمشاركة وزارات التربية والصحة والداخلية والإعلام.



وتأتي رعاية الحملة الوطنية الخاصة بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة تحت شعار «تعليم آمن» اعتبارا من يوم الخميس الماضي 30 سبتمبر 2021 وتستمر على مدار العام وفق اشتراطات وإجراءات صحية صارمة، في إطار مبادرات stc في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات.



وتهدف المبادرة إلى دعم المجتمع الكويتي وبشكل خاص لتوفير أعلى مستويات الوقاية للطلاب والطالبات العائدين إلى المدارس مجددا، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد (2021- 2022) بعد انقطاع دام أكثر من 18 شهرا بسبب ما فرضته جائحة كورونا من قيود.



من جهتها، تساهم stc في دعم وزارات التربية والصحة والداخلية والإعلام المشاركين في الحملة، من خلال استغلال منصاتها وإمكاناتها الرائدة في قطاع الاتصالات لنشر التوعية بشأن سبل العودة الآمنة، بما يشتمل على إرسال رسائل نصية توعوية وإرشادية لعملائها من أولياء الأمور وكذلك الطلاب والطالبات.



فضلا عن ذلك تسهم stc في نشر معلومات توعوية قيمة عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها بما يسهم في تعريف المتابعين بالممارسات الصحية والسليمة خلال فترة الدراسة.

كما تتضمن الحملة قيام stc بعمل زيارات ميدانية إلى بعض المدارس بهدف نشر التوعية وتقديم الهدايا التشجيعية للطلاب.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة عام إدارة اتصالات الشركات في stc دانة فيصل الجاسم: «ليس بجديد على stc مشاركة المجتمع في مختلف المناسبات والفعاليات المجتمعية المختلفة، لذا حرصت الشركة بمناسبة العودة إلى المدارس على دعم المجتمع المحلي، بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية بهذا الشأن، عبر تعزيز وتأكيد التزام الطلبة وأولياء الأمور بتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والصحية منذ الخروج من المنزل لضمان سير العملية التعليمية بأمان».



وأضافت الجاسم: «نسعى في stc منذ تفشي الجائحة إلى دعم المبادرات المجتمعية التي تساعد على تعزيز الوعي والمعرفة لدى الفئات المستهدفة من خلال رسائل توعوية تنطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركة، ومن خلال إرسال رسائل نصية عبر الهاتف للتذكير بضرورة وأهمية تنفيذ التعليمات الصحية والأمنية لحماية أبنائنا وبناتنا الطلبة».



وفي هذا السياق، ثمنت الجاسم الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في هذه الحملة والدور التنظيمي والتوعوي التي تقوم به تجاه حماية أطفالنا.

وأعربت عن شكرها للمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، على تلك المبادرات الإيجابية التي تدعم الأهداف والرؤية الحكومية بما يصب في مصلحة أبنائنا الطلبة والمجتمع الكويتي بشكل عام.



وأوضحت الجاسم: «انطلاقا من قيم واستراتيجية stc في مجال المسؤولية المجتمعية، حرصنا على تلبية دعوة وزارات الدولة من أجل دعم جهودهم في حماية المجتمع الكويتي من مخاطر تفشي وباء كورونا منذ بداية الأزمة، ونواصل دورنا في هذا المجال إيمانا منا بالدور المهم الذي نقوم به وأهمية مبادراتنا للمسؤولية المجتمعية».

واختتمت: «لن نالو جهدا في سبيل مواصلة تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية بما يعزز دورنا في دعم المجتمع، الأمر الذي بدوره سيصب في مصلحة بناء وطن صحي خال من الأوبئة».