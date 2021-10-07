أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن حضوره يوم أمس الأول مراسم توقيع عقود الحزم لتمويل الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر لتبادل القدرات الكهربائية.



وأوضح الصندوق في بيان صحافي أن مساهمته في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية جاء بموجب اتفاقية القرض رقم 926 الموقعة في 22 نوفمبر 2015 وتم توقيع عقد القدرات الكهربائية بين البلدين بمقدار 3000 ميجاواط بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السعودية لنقل الكهرباء.



وأضاف الصندوق أن مساهمته في تمويل المشروع تبلغ 30 مليون دينار كويتي إلى جانب تمويل كل من الصندوق العربي للإنماء والبنك الإسلامي بالإضافة إلى حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وذكر الصندوق أن مدير عام الصندوق مروان الغانم شهد مراسم توقيع اتفاقية الحزم الخاصة لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، بالإضافة إلى حضور مدير إدارة العمليات في الصندوق وليد البحر وعدد من المسؤولين.