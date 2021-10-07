مبنى ذكي يضم مواقف لشحن السيارات الكهربائية

0 % أرباح على تمويل السيارات حتى 25 ألف دينار



قال المدير التنفيذي للسيارات والمعدات في بيت التمويل الكويتي «بيتك» عاهد العيسى، إن تجربة «بيتك» في مجال السيارات ارتبطت بمسيرته منذ نشأته وواكبت مراحل تطوره، مبينا أنها بدأت بالسعي لدى وكلاء السيارات لتوفير احتياجات العملاء من السيارات على تعدد أنواعها وفق البيوع الإسلامية، وبشكل فردي محدود، ثم تطورت العلاقة مع وكالات السيارات فتم استئجار معرض صغير لعرض بعض السيارات الجديدة والمستعملة في منطقة شرق، ثم ارتأى «بيتك» إنشاء معرض مستقل لعرض أنواع السيارات المختلفة بالتعاون مع الوكلاء وتسميته «معرض المعارض» لأنه كان يضم جميع وكلاء السيارات تقريبا تحت سقف واحد، ثم ألحق به معرض للسيارات المستعملة، وقد كان هذا الأسلوب الأول من نوعه في المنطقة والشرق الأوسط، مما يوفر على العملاء الوقت والجهد ويتيح لهم بسهولة فرصة المقارنة بين المزايا والأسعار، كما يجمع بين العميل «المشتري» والوكالة «البائع» ومصدر التمويل «بيتك».



معرض بيتك للسيارات KFH Auto



وأضاف العيسى أن معرض بيتك للسيارات KFH Auto هو الأكبر والأحدث على مستوى الشرق الأوسط، ويقع على مساحة 38 ألف متر مربع، منها صالة عرض مساحتها 17 ألف متر مربع، تتسع لأكثر من 200 سيارة، ويضم المعرض أكثر من 28 وكالة سيارات و44 علامة تجارية بين سيارات ودراجات نارية ومائية وقوارب بحرية، ويمثل مدينة متكاملة تضم كل ما يتعلق ببيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة والمركبات الأخرى، بالإضافة إلى منتجات التأجير والتثمين وخدمات المرور والتأمين، بالإضافة إلى قسم خاص للسيدات، ويعمل المبنى بنظام المباني الذكية، ويضم مواقف لشحن السيارات الكهربائية.



وأوضح ان هذه التجربة غير المسبوقة نقلها كثيرون فيما بعد بمعارض شبيهة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، لكن ظل لـ «بيتك» السبق في تقديم وتحقيق الفكرة المتميزة، وتعد قيمة مضافة وإنجازا غير مسبوق في سوق السيارات بالكويت.



وأضاف العيسى أن «بيتك» استطاع أن يصنع لنفسه علامة متميزة في مجال تمويل شراء السيارات واستئجارها، واستفاد من مزاياه المتعددة مئات الآلاف من العملاء، ونجح في دعم التاجر الكويتي ووكالات السيارات وتحريك عجلة الاقتصاد، ويوفر للعملاء سلعة مهمة وهي السيارة بتسهيلات ائتمانية متميزة وآمنة، مبينا أن «بيتك» يواصل تطوير خدماته ومنتجاته بشكل جعل منه محركا أساسيا للسوق، حتى احتل «بيتك» موقع الريادة وله الحصة الأكبر في السوق رغم تزايد المنافسة.



ولفت العيسى الى أن «بيتك» ينفرد على مستوى السوق بتوفير منصة إلكترونية تضم مجموعة من الاختيارات المتميزة حول السيارات، وتتضمن عروضا ومزايا للسيارات الجديدة والمستعملة والتأجير بنوعيه «التأجير مع المواعدة بالتملك والتأجير مع الصيانة» مع بعض الخدمات والمنتجات الأخرى الوثيقة الصلة بمجال السيارات مثل التأمين وعرض السيارة للبيع من قبل العملاء، وأفضل عروض السيارات المتاحة والحاسبة الإلكترونية لمعرفة الأقساط، حيث تلقى المنصة إقبالا كبيرا من العملاء والمهتمين بسوق السيارات والباحثين عن التطورات في هذا المجال.



وأضاف أن «بيتك» دشن المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمات وعروض السيارات على موقعه على الإنترنت kfh.com/auto، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الكويت، حيث يستطيع العملاء التعرف من خلالها على آخر عروض السيارات من «بيتك» واختيار ما يناسبهم، والتقدم بطلب شراء او تأجير من خلال نموذج إلكتروني على الموقع. وبذلك تكون المنصة بمنزلة البوابة الأولى لكل من يرغب في اقتناء أو تأجير سيارة، كما يقوم فريق متخصص ومؤهل بتحديث البيانات ومتابعة العملاء من بداية تقديم طلب الخدمة حتى إتمام عملية البيع او التأجير.



وذكر العيسى ان المنصة تعبر عن توجه «بيتك» لتوسيع خدماته الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد، حيث يمكن الدخول الى المنصة من خلال متصفح الإنترنت أو الموبايل، ومصممة لتناسب استخدامات الأجهزة المحمولة بسهولة وبأعلى مستويات الأمان والدقة ولتعزيز القيمة الكبيرة للمنصة الإلكترونية kfh.com/auto، وتم التركيز على أن تتميز بالبساطة في التصميم وسهولة الاستخدام مع عرض أفضل الحلول المصرفية لتمويل شراء السيارات الجديدة أو المستعملة أو اختيار أحد عروض التأجير مع المواعدة بالتملك أو التأجير مع الصيانة المتوافرة بمعارض «بيتك» للسيارات بحيث يتمكن العميل من اتخاذ أفضل القرارات وتقديم الطلب بكل يسر وسهولة.



وأوضح أن معرض بيتك للسيارات KFH Auto يصنف من المباني الذكية التي تجمع بين عناصر الاستدامة والتقنية الحديثة، وتلعب المباني الذكية دورا أساسيا في عوامل الاستدامة الثلاثة الإنسان والبيئة والاقتصاد، لكن الذكاء الأكبر كان في نجاح «بيتك» في تجميع كل عناصر العملية البيعية في مكان واحد «البائع والمشتري ومصدر التمويل، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالبيع والشراء للسيارات التي تقدمها الجهات الرسمية مثل المرور والتأمين وغيره، ما جعل من عملية الشراء متعة.



خدمات ومنتجات



وقال العيسى: من الخدمات التي تقدم من خلال المعرض: بيع سيارات الوكلاء، بيع السيارات المستعملة المكفولة التي حظيت بصيانة دورية لدى الوكلاء، بيع الدراجات النارية والدراجات المائية الجت سكي والطراد والمعدات البحرية، «تمويل السيارات والتسلم بالخارج»، التأجير التشغيلي والتمويلي للسيارات «للأفراد والشركات»، خدمات السيدات، تمويل السيارات من المكاتب التجارية والأفراد بجميع أنواعها وأحجامها، سواء كانت جديدة أو مستعملة، خدمة تمويل قطع غيار السيارات والإكسسوارات، وخدمة بيع الأمانة.



وأشار العيسى إلى ان «بيتك» يقوم بتلبية احتياجات العملاء من تمويل بيع وتأجير السيارات من خلال برامج ميسرة تناسب المركز المالي للعملاء، وحسب الضوابط والتعليمات والشروط والأحكام، لكن ثمة مزايا عديدة نوفرها لعملائنا منها تواجد «بيتك» لدى معظم وكالات السيارات، وانتشار معارض «بيتك» بأهم المناطق. وأكد حرص «بيتك» على خدمة العملاء بأفضل الطرق التمويلية من خلال برامج بيعية وتمويلية ميسرة (نقدا - التمويل - التثمين - بيع الأمانة - التأجير).



وأضاف انه من أبرز الحلول والمزايا التمويلية التي يقدمها «بيتك»: كفالة ومزايا الوكيل - البيع نقدا أو بالأقساط وبأسعار تنافسية، فترة سداد مناسبه، مرونة في طريقة السداد (خصم راتب - تحويل بنوك)، كفالة المقيم للمقيم.



وعن خدمة تمويل السيارات بالكويت والتسلم بالخارج، أوضح العيسى أنها تشمل السيارات الجديدة والمستعملة، وتتيح خدمة «ادفع في الكويت وتسلم السيارة في الخارج» التي يقدمها «بيتك» حصريا، لشرائح متعددة من العملاء اقتناء السيارات التي تناسبهم، وتسلمها في 4 دول هي: مصر والأردن والولايات المتحدة وتركيا، بالتعاون مع موردين معتمدين في الكويت. وتتوافر الخدمة لجميع العملاء من الكويتيين أوالمقيمين، ولا يشترط تحويل رواتبهم، بل يكفي انطباق الشروط والضوابط الائتمانية. وتسهل الخدمة اقتناء السيارات التي يرغب العملاء في شرائها، وتسلمها مباشرة في الدول المذكورة، بينما يتم سداد أقساطها من خلال «بيتك» في الكويت، مما يجعلها أحد الحلول التمويلية السهلة على العملاء. وتناسب الخدمة أبناء الدول الأربع العاملين في الكويت، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرون الكويتيون في تلك الدول، بالإضافة الى الطلبة الكويتيين الدارسين فيها. ومن المزايا الأخرى تمويل حتى 25 ألف دينار، وفترة سداد حتى 5 سنوات مع نسب أرباح تنافسية، ومتطلبات إنجاز المعاملة لا تختلف عن إنجاز أي معاملة شراء سيارة داخل الكويت.