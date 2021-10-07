التوقعات الإيجابية تتزامن مع تسارع وتيرة التطعيم بالكويت وفتح الأنشطة الاقتصادية



علاء مجيد



احتلت الكويت المرتبة الثانية خليجيا من حيث توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي، وذلك بعد السعودية التي احتلت المرتبة الأولى بمعدل نمو متوقع 6.8%، وفقا لتوقعات التقرير الصادر حديثا عن ثاني أكبر البنوك اليابانية «MFUG»، والذي توقع أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي للكويت الى 4.5% خلال 2022، بزيادة تفوق الضعف عن مستويات العام الحالي البالغة 2%.



وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد الكويتي النمو في العام 2023 ولكن بوتيرة أقل من المتوقع أن يصل إليها العام المقبل بمعدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ 3.3%.



وتتزامن تلك التوقعات الإيجابية مع تسارع وتيرة التطعيم في الكويت التي تخطت المستوى المستهدف البالغ 70% مع التأكيد على قرب الوصول إلى التطعيم الكامل وهو ما تزامن مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والعودة التدريجية الى الحياة الطبيعية.



وقد أعلنت الحكومة الكويتية عن زيادة تقارب 20% لإنفاقها الاستثماري للعام المالي الحالي بما يصل إلى 3.5 مليارات دينار وسط توقعات بتسارع وتيرة ترسية المشروعات لتعويض التوقف الذي أصابها طوال فترة انتشار جائحة كورونا وما تم فرضه من إغلاقات وتداعيات.



وخليجيا، حلت السعودية في المرتبة الأولى، حيث توقع التقرير أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي الى 6.8% خلال العام القادم 2022 بعد أن كان 4.1% في عام 2021 وقد يتراجع النمو الى 1.9% خلال العام 2023.



وجاءت قطر في المرتبة الثالثة خليجيا حيث توقع التقرير ان يصل النمو الى 3.8% خلال العام المقبل 2022 بعد ان كان 2.3% في العام الحالي 2021 وقد يصل الى 3.1% خلال العام 2023.



وحلت الإمارات في المرتبة الرابعة خليجيا من حيث نسبة النمو في العام المقبل 2022 لتصل الى 3.2% بعد أن كانت 3.5% في العام الحالي 2021 وقد تصل الى 3.6% خلال العام بعد المقبل 2023.



وفي المرتبة الخامسة جاءت البحرين بنسبة نمو متوقعة للناتج المحلي الحقيقي في العام المقبل 2022 بلغت 3% مرتفعة عن العام الحالي البالغة 2.5% الى أن تصل الى 2.8% خلال العام 2023.



وأخيرا حلت عمان في المرتبة السادسة خليجيا بنسبة نمو متوقع في الناتج المحلي الحقيقي بلغت 2.9% بعد أن كانت 1.8% خلال العام الحالي 2021 الى أن تصل الى نسبة 2.8% في العام 2023.