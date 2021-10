The Addams Family 2

تدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال والمغامرات، حيث يستكمل العمل رحلة عائلة آدامز غريبة الأطوار في سعيهم نحو العيش في سلام، ومواجهة العالم ونظراته لهم.

والفيلم من إخراج غريغ تيرنان وكونراد فيرنون، وبطولة تشارليز ثيرون، كلوي غريس موريتز، أوسكار آيزاك، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 7 الجاري.











Dragon Rider

تدور أحداث الفيلم في قالب من الرسوم المتحركة حين يتعاون تنين فضي برفقة فتى يتيم موهوب، حيث يشرعان في رحلة عبر جبال الهمالايا على أمل العثور على الجنة.

الفيلم من إخراج تومر إشيد، وبطولة فيليستي جونز، فريدي هايمور وباتريك ستيوارت، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 14الجاري.







Dogtanian and the Three Muskehounds

يتناول العمل قصة دوجتانيان، وهو مبارز شاب يحلم بالانضمام إلى رابطة الفرسان الأسطورية، وبعد إثبات مهاراته وكسب ثقتهم، يجب عليه هو والثلاثة فرسان الدفاع عن الملك من المؤامرة السرية الشريرة للاستيلاء على السلطة، وهو من إخراج توني جارسيا وستيفن هيوز، ومن بطولة توماس أوسو، كارينا ماتاس بايبر، جوليو بيريلان، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 14 الجاري.