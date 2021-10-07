يعود ستيفن لانغ بدور «الرجل الأعمى» في فيلم «Don’t Breathe 2»، وقدرته على التحمل جسديا وعاطفيا هو ما يبقي الأمور مثيرة للاهتمام، لكن الفيلم يعاني من الحوارات الثقيلة، والشخصيات الثابتة التي لا تتطور بما يكفي، والسيناريوهات غير المقنعة، وعندما ينتهي كل شيء، لا يكفي أداء لانغ المميز لإنقاذ هذا الجزء الثاني من عدم ارتقائه للمستوى المتوقع.



في الواقع هناك بعض حيل التصوير السينمائي التي تنجح بما يكفي هنا، فتقدم تجربة حركية ومربكة ومظلمة، لكن يعاني الفيلم من الموازنة بين خيارات هذا الأسلوب بالتصوير مع القصة في هذا الجزء الذي يأتي من إخراج رودو ساياغوس في تجربته الإخراجية الأولى، فالعمل يعاني من إنشاء رابطة عاطفية بيننا وبين الشخصيات، مع بعض الدموع المولدة بالكمبيوتر غير الفعالة والتي تفشل بتحقيق هذا الهدف، حيث تنجح حركة الكاميرا وخدع الإضاءة إلى حد معين فحسب.



وبدلا من ترسيخ الشعور بالتواصل الذي يحتاج اليه الفيلم للحفاظ على جذب المشاهد طوال فترته الممتدة على 90 دقيقة، يعتمد «Don’t Breathe 2» كما اسلفنا على الحوار الثقيل والشخصيات التي لا تتطور بما يكفي، ومجموعة كبيرة من الخيارات التي يمكن التنبؤ بها، وبحلول نهاية الفصل الثالث تبدو التقلبات والمفاجآت التي يتم الكشف عنها أقرب إلى نكات سيئة من كونها حبكات ترفع من مستوى التوتر.



بالرغم من غزارة الدماء المسفوكة والعنف الشديد في الفيلم، إلا أن الافتقار إلى المصداقية التي تقود قرارات كل شخصية يجعل الأمور تبدو سطحية بعض الشيء، ولو كان من المتوقع أن نشعر بالاهتمام تجاه العلاقة بين الأب والابنة، بين «فينكس» والرجل الأعمى، والتي هي العلاقة الأساسية التي تحمل ثقل هذه القصة، فلكان من المفيد لو أن تلك الشخصيتين كانتا تهتمان ببعضهما البعض حقا، لكن أداء لانغ المميز لا يستطيع حمل كامل ثقل الفيلم على كاهله حتى النهاية، ويكاد يبدو أن كل ما يحدث هنا يعتمد على موهبة هذا الرجل عريض المنكبين لدعمه، لكن عندما ينتهي كل شيء، لا يكاد يكون هذا كافيا لتبرير صنع «Don’t Breathe 2».