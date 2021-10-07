أحمد الفضلي



انتهى الفنان خالد أمين من تصوير آخر مشاهده الخاصة بأحدث أعماله الفنية والمتمثل في المسلسل الدرامي الاجتماعي «القفص» والذي شهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما والكوميديا الكويتية والخليجية.



من جانبه، أعرب أمين عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي وصفه بالتجربة الجديدة، حيث لم يسبق أن شارك في مسلسل يتكون من 8 حلقات ويناقش العديد من القضايا ذات الطابع الاجتماعي بطريقة اجتماعية كوميدية لكون القضايا تتعلق بالمشاكل الزوجية وغالبا ما تكون المشاكل الزوجية ومناقشتها في الأعمال الفنية تحمل الطابع الدرامي الاجتماعي والكوميدي في الوقت ذاته.



وعن كاتب ومخرج العمل والنجوم المشاركة في المسلسل أفاد أمين من خلال حديثه لـ «الأنباء»، بأن العمل كتب نصه كاتبان وهم بدر الجزاف ومحمد العنزي، وجاءت فكرة كتابة المسلسل من واقع المشاكل الأسرية المنتشرة حاليا في المجتمع.



وأشار أمين إلى ان العمل يضم العديد من النجوم مثل حسين المهدي وروان المهدي ولمياء طارق وحصة النبهان وأحمد مساعد ومي البلوشي والعديد من النجوم.