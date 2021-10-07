سعود عبدالعزيز



رفع رجال الطب الشرعي جثة وافدة آسيوية من داخل نظارة مخفر النعيم تم احتجازها قبل أيام، وتم تسجيل قضية تحت مسمى انتحار وافدة. وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن بلاغا ورد من أفراد وضباط الداخلية بأن وافدة من جنسية آسيوية أقدمت على الانتحار في نظارة المخفر، وتم فتح البوابة ليتبين بعد وصول سيارة الإسعاف ان الوافدة قد فارقت الحياة، وعليه تم ندب الطب الشرعي ورفع الجثة.



وأوضح المصدر أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي أمر بفتح تحقيق حول الواقعة ومحاسبة المقصرين.