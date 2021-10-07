سعود عبدالعزيز



تمكن رجال المرور وبتعليمات من اللواء جمال الصايغ من ضبط عدد من المركبات التي خالف قائدوها قانون المرور، وتمت إحالة سياراتهم إلى كراج الحجز.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن مباحث المرور قاموا برصد مستهترين في منطقة الأندلس أزعجوا الأهالي، وتمت متابعة المركبات التي حاول أحدهم إخفاءها إلا ان رجال المرور قاموا بضبط السيارة وإحالتها مع المركبات الأخرى إلى الحجز.



وأضاف المصدر: كما تم ضبط سيارتين رياضيتين في الجهراء عرض قائداها حياتهما وحياة الآخرين للخطر، فتم حجز المركبات وتحرير مخالفات، مشيرا إلى ان قطاع المرور يقوم بملاحقة المستهترين للحد من انتشار الظاهرة التي تمثل خطرا على من يقوم بها وكذلك مرتادو الطرق.