مبارك التنيب



استنفر رجال الأمن للتعامل مع بلاغ من مواطن يفيد فيه بخطف أبنائه، تبين فيما بعد أنه بلاغ كاذب.



وأوضح مصدر أمني لـ «الأنباء» أن بلاغا ورد إلى مخفر عبدالله السالم من غرفة عمليات الداخلية يفيد بوجود عملية خطف، حيث اتصل مواطن وقال إن أبناءه قد تم خطفهم. وتابع: بناء على البلاغ توجهت دورية أمنية من المخفر إلى موقع البلاغ في منطقة عبدالله السالم ليتبين للأمنيين أن العنوان الذي ورد في البلاغ غير صحيح، وعند الاتصال على المبلغ تبين أنه في حالة غير طبيعية، وعندما تم الطلب منه إرسال الموقع عبر تطبيق الواتساب لم يفعل كما رفض الحضور إلى المخفر عندما طلب منه ذلك. هذا، وتم إبلاغ عمليات الداخلية بتفاصيل الواقعة لاتخاذ ما يلزم.