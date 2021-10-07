محمد الجلاهمة



عقد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس الأربعاء، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف ورئيس لجنة التظلمات مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية اللواء علي المعيلي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون القوة العميد حمد المنيفي، ومدير عام الإدارة العامة لمكتب وزير الداخلية العميد طارق الخلاوي، اجتماعا مع اللجنة الخاصة بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين والعاملين في وزارة الداخلية بشأن المكافأة المالية المقررة بالقرار الوزاري رقم 686 لسنة 2020 «مكافآت الصفوف الأمامية».



في بداية الاجتماع رحب الشيخ ثامر العلي برئيس وأعضاء اللجنة، مثمنا الجهود التي يقومون بها في بحث التظلمات المقدمة من قبل موظفي وزارة الداخلية، وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية بحث التظلمات المقدمة للجنة.



وشدد على ضرورة سرعة النظر في التظلمات التي تبحثها اللجنة لإعطاء كل ذي حق حقه من أعضاء قوة الشرطة في أسرع وقت، خصوصا ان منتسبي وزارة الداخلية بذلوا جهودا كبيرة خلال تواجدهم في الصفوف الأولى من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.



وفي ختام الاجتماع أعطى وزير الداخلية بعض التوجيهات التي تساعد في ضمان دقة وإنجاز العمل بأسرع وقت.