صرح رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يوسف مسعد العنزي بأن الرابطة عقدت اجتماعها يوم الثلاثاء 5 اكتوبر، حيث تناولت عددا من المواضيع، كان أبرزها عرض الاستقالة المقدمة من عضو الهيئة الادارية د.فارس المطيري والتي تحفظ فيها عن ابداء الأسباب لخصوصيتها، وقد حاولت الهيئة الإدارية اقناعه عن المضي فيها والاستمرار بالعضوية لحين انقضاء الدورة النقابية والتي شارفت على الانتهاء، إلا أنه نزولا عند اصراره على الاستقالة فقد وافقت الهيئة الادارية بالإجماع على قبول الاستقالة مع امتنانها لدور الزميل المستقيل خلال توليه عضوية الرابطة ورئاسة العديد من اللجان لدورتين متتاليتين كان فيها مثالا للنقابي المجتهد والمتواجد دائما بشهادة الجميع، متمنية له دوام التوفيق والارتقاء.



وأضاف د.العنزي أن الرابطة ناقشت أيضا امكانية اجراء انتخابات الرابطة في وقتها خلال شهرين مع الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية في حال عقدت في الكليات أو في مقر الرابطة بالعديلية، وقد وافق الأعضاء بالإجماع على اجراء الانتخابات في حينها التزاما باللائحة والتي نصت على اجراء انتخابات الرابطة كل سنتين.