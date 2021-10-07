عبدالعزيز الفضلي



جدد أعضاء جمعية المعلمين الكويتية الثقة بقائمة «جمعية المعلمين» التي كانت تمثل المجلس السابق وعلى امتداد المجالس الـ 16 السابقة، وذلك إثر فوزها في الانتخابات على القائمة المنافسة قائمة «معلمي التغيير» وللمرة الثانية على التوالي وبفارق 400 صوت تقريبا، لتؤكد حضورها القوي في الوسط التربوي.



وشهدت النتائج النهائية للانتخابات فوز مرشح الرئاسة لقائمة «جمعية المعلمين» وعضو مجلس الإدارة السابق حمد عدنان إبراهيم الهولي بـ 2002 صوت مقابل 1587 صوتا لمنافسه على الرئاسة من قائمة «معلمي التغيير» خالد صالح حسين العازمي، فيما حصلت المرشحة المستقلة لمنصب الرئاسة د.منى سعود عبدالعزيز القطان على 115 صوتا.



من جانبه، قال رئيس مجلس الادارة الجديد لجمعية المعلمين حمد الهولي: إن حضور الانتخابات وإن كان أقل من الانتخابات السابقة وذلك بسبب الضغوط الكبيرة على جموع الأعضاء مع بدء العام الدراسي الجديد والتخوف من الازدحام في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة، إلا أن الحضور بشكل عام كان مقبولا وان أنصار القائمة كانوا على قدر الثقة والأمانة والمسؤولية.



وأشاد الهولي أيضا بالروح التنافسية الأخوية الشريفة للقائمة المنافسة ورئيسها خالد العازمي وبكل الجهود التي بذلت من أجل إنجاح هذا العرس الديموقراطي من قبل جموع الأعضاء وأنصار القائمتين وفريق وزارة الشؤون ممثلا بمدير إدارة الجمعيات الأهلية خالد بن شفلوت وبكوادر وزارة الداخلية والطوارئ الطبية في وزارة الصحة والصحافة ووسائل والاعلام، مؤكدا حرص مجلس الإدارة الجديد على استكمال مشوار العطاء في خدمة الجمعية وتحقيق أهدافها ورسالتها ومواصلة جهودها في تبني ومعالجة قضايا المعلمين والسعي لدعم المسيرة التربوية.