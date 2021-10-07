عبدالعزيز الفضلي



تبدأ في 17 من الشهر الجاري اختبارات الدور الثاني الاستثنائية المؤجلة للطلبة في المراحل التعليمية المختلفة.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» عن ان الاختبارات المؤجلة ستقدم للطلبة الذين حالت ظروفهم الصحية دون الحضور للامتحانات في موعدها المحدد، مشيرة الى ان الاختبارات ستنطلق في السابع عشر من اكتوبر الجاري لجميع المراحل التعليمية.



وأكدت ان اختبار الدور الثاني المؤجل هو آخر فرصة للطلبة الذين يعانون من ظروف صحية صعبة او من الذين منعتهم جائحة «كورونا» من دخول الدور الاول.



وأشارات المصادر الى ان عدم حضور الطالب الاختبار ستكون نتيجته الرسوب وإعادة السنة، متمنية الصحة والعافية لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات.