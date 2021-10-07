عبدالعزيز الفضلي



أكدت مديرة إدارة تطوير المناهج بوزارة التربية أنوار الحمدان أن إدارة تطوير المناهج سعت إلى دعم العودة الآمنة للمدارس في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021/2022، بهدف توفير بيئة تعليمية فعالة وصحية للمتعلمين خلال انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وأشارت الحمدان في تصريح صحافي إلى أن الإدارة قامت بإعداد وتجهيز الكتب المدرسية لجميع المناهج الدراسية للمراحل التعليمية في التعليم العام والتعليم الخاص وكذلك التعليم الديني، مشيرة الى انها قامت بإعداد أولويات الخطة الدراسية التي تضمنت جوانب أبرزها تحديد الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد التي ارتكزت على محاور عدة منها استدراك الفاقد التعليمي للمعرفة والمهارات الأساسية وتعزيزها كمهارة القراءة والكتابة والفهم والاستيعاب والحساب، بالإضافة إلى تقوية العلاقات الاجتماعية بين المتعلم والمعلم من جهة والمتعلم وزملائه المتعلمين.



وأكدت حرص الادارة على تعزيز القيم التربوية وغرس مبادئ الدين الإسلامي، إلى جانب دعم التنمية المهنية للمعلم وذلك من خلال ترشيح وإعداد دورات تدريبية ورفعها إلى إدارة التطوير والتنمية التي تدعم مهنية المعلم في إدارة الفصل واستثمار وقت الحصة والتنمية المهنية الرقمية للمعلمين.



وشكرت الحمدان جميع العاملين في إدارة تطوير المناهج وبقية قطاعات الوزارة على جهودهم في إنجاح العودة للمدارس والاستعداد للعام الدراسي الجديد، متمنية للطلاب والهيئة التعليمية والإدارية التوفيق والسداد.