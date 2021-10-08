اختتمت امس الأول منافسات الدور ربع النهائي لبطولة العالم لأندية كرة اليد (سوبر جلوب 2021) المقامة على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بتأهل فرق برشلونة الإسباني وبينيروس البرازيلي وألبورج الدنماركي وماغديبورغ الألماني، حيث جاء تأهل برشلونة لنصف النهائي بعد فوزه على الزمالك المصري بنتيجة 36 - 32، حيث قدم الزمالك مباراة كبيرة استهلها بتقدمه بنتيجة 5 -0 قبل ان يقلب برشلونة النتيجة منهيا الشوط الأول بالتقدم بنتيجة 18-17.



وفي الشوط الثاني ظلت النتيجة متقاربة حتى حسم لاعبو برشلونة المباراة بتوسيع الفارق إلى 4 أهداف مع نهاية اللقاء، ليواجه في نصف النهائي بينيروس البرازيلي الذي تأهل بعد تغلبه على النور السعودي بنتيجة 43 - 33 فيما سيجمع اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي للبطولة ألبورج الدنماركي وماغديبورغ الألماني، حيث جاء تأهل الفريق الدنماركي بعد تغلبه على الوحدة السعودي 38-27 فيما تأهل ماغديبورغ بفوزه على الدحيل القطري بنتيجة 35-23.